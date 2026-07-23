El pívot senegalés Ilimane Diop, octava baja en el Básquet Coruña

A Coruña, 23 jul (EFE).- El pívot senegalés Ilimane Diop no jugará con el Leyma Básquet Coruña en la ACB, informó este jueves el club gallego, al que había llegado en el verano de 2025 procedente de Al Riyadi libanés.

A las órdenes de Carles Marco, Diop promedió 8,1 puntos y 5,1 rebotes con la camiseta naranja en la primera fase de la liga de Primera FEB, unos números que mejoró en las eliminatorias por el ascenso, en las que promedió 10 puntos y casi 5 rebotes.

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Del equipo del ascenso, el Básquet Coruña solo ha renovado a seis jugadores: Caio Pacheco, Dino Radoncic, Dídac Cuevas, Jacobo Díaz, Guillem Jou y Paul Jorgensen. Además, cerró cuatro incorporaciones: Alonzo Verge (Rasta Vechta), Lukas Uleckas (Juventus Utenos), Karlis Silins (Neptunas) y George Conditt IV (Gigantes de Carolina). EFE

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