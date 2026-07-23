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El Granada ficha al extremo francés Kader Bamba

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Granada, 23 jul (EFE).- El Granada ha fichado para la próxima temporada, que será la tercera consecutiva del club andaluz en Segunda División, al extremo francés Kader Bamba, que llega libre procedente del Clermont galo.

Bamba, de 32 años, es de origen senegalés pero nació y se formó en Francia antes de ser fichado en 2018 por el Nantes, con el que debutó en la Ligue 1 y disputó varias temporadas en la máxima categoría del fútbol galo.

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También pasó por el Amiens, el Saint-Etienne y el Clermont, conjunto desde el que llega libre tras acumular más de 230 partidos como profesional.

Tiene experiencia tanto en Ligue 1 como en Ligue 2 y también ha competido en la Liga Europa.

“Es un futbolista de perfil ofensivo que destaca por su velocidad, desequilibrio y polivalencia en las posiciones de ataque”, destacó el Granada en el comunicado en el que anunció su fichaje.

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Bamba es el segundo fichaje del Granada para la campaña venidera tras la incorporación del portero Raúl Lizoain, que también llegó libre procedente del Albacete. EFE

jag/cb/ism

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