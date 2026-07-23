El base Rafa Villar refuerza la dirección de juego del Manresa

Manresa (Barcelona), 23 jul (EFE).- El Kids&Us Manresa anunció este jueves el fichaje del base catalán Rafa Villar para la próxima temporada.

El jugador barcelonés, de 21 años y 1,91 metros, llega procedente del Kosner Baskonia, con el que acordó la rescisión del contrato que le unía hasta el 30 de junio de 2028 tras una temporada en la que tuvo un papel secundario.

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En su única temporada en el conjunto vitoriano disputó 67 partidos en las diferentes competiciones. En la Liga Endesa promedió 2,4 puntos, 1,4 rebotes y 1,2 asistencias, mientras que en la Euroliga ofreció 0,8 puntos, 0,6 rebotes y 0,5 asistencias por partido. Además formó parte de la plantilla que conquistó la Copa del Rey.

Con esta incorporación, el conjunto manresano suma un nuevo jugador de cupo y refuerza una dirección de juego mermada tras las salidas este verano del capitán Dani Pérez y de Retin Obasohan.

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Villar es el segundo fichaje confirmado por el Manresa para el próximo curso, después de la llegada del ala-pívot búlgaro Yordan Minchev, anunciada la pasada semana. EFE

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