Declarado un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias por un vehículo ardiendo

Madrid, 23 jul (EFE).- Un incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, a la altura del kilómetro 57 de la carretera M-501 por un vehículo que ha ardido, ha obligado a confinar de forma preventiva una residencia de mayores y a pedir a los vecinos de dos urbanizaciones que permanezcan en sus viviendas.

En las labores de extinción, están trabajando dieciséis medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales de la región, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje en X.

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Como medida preventiva, ha sido confinada la residencia de mayores López Rumayor y se ha enviado un mensaje de alerta ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezcan en sus casas mientras continúan las tareas para controlar el incendio. EFE