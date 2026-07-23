Bankinter gana hasta junio 605 millones, un 11,7 % más, gracias al dinamismo comercial

Madrid, 23 jul (EFE).- Bankinter obtuvo un beneficio neto de 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7 % más, gracias al dinamismo comercial en todas las geografías y actividades, que se tradujo en mayores ingresos y ratios de rentabilidad en niveles récord.

El beneficio antes de impuestos ascendió a 853 millones, un 11,4 % más que un año antes, y el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, llegó a 1.603 millones, un 7 % más, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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La rentabilidad del grupo se ha colocado en niveles históricamente altos, con un retorno sobre fondos propios (ROE) del 19,1 %, frente al 18,4 % de hace un año, y sobre el capital tangible (ROTE) del 20,36 %, superior al 19,5 % de junio de 2025.

La morosidad bajó al 1,92 % con una cobertura del 69,2 %, y la solvencia, medida por la ratio de capital CET1, en el 12,91 %.

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La eficiencia se situó en el 34,3 %, gracias a una disciplina en los costes y a la aplicación de la IA generativa, que el banco asegura que está mejorando la productividad

La cartera de inversión crediticia se incrementó un 4,6 %, hasta los 87.153 millones, en tanto que los recursos de clientes y los activos bajo gestión alcanzaron los 162.085 millones, un 9,6 % más, ayudados por el alza del 20,3 % de los recursos fuera de balance.

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Todos los márgenes de la cuenta mejoran por el mayor impulso comercial, la favorable evolución de los tipos y la contribución cada vez mayor de los negocios en el exterior: Portugal, Irlanda y Luxemburgo.

Las comisiones crecieron un 15,5 %, hasta 548 millones, que en términos netos quedan en 440,4 millones, casi un 16 % más.

Los costes operativos suman 550,6 millones, un 2,7 % más, por debajo del crecimiento de los ingresos y que, restados del margen bruto, llevan a un margen de explotación de 1.052,4 millones, un 9,8 % más.

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Por geografías, los volúmenes de negocio en España crecen un 7 %. El crédito lo hace un 3 % impulsado especialmente por el negocio de empresas y los recursos de clientes avanzan un 9 %, hasta los 147.000 millones.

En Portugal, la cartera crediticia creció un 8 %, hasta 11.500 millones y los recursos de clientes, un 12 %, llegando a los 15.000 millones. El margen bruto se incrementa un 10 % y el beneficio antes de impuestos alcanzó los 114 millones, un 9 % más.

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En cuanto a Irlanda, la cartera de inversión alcanzó los 5.200 millones, un 24 % más, de los que unos 4.000 millones son hipotecas, que crecieron un 29 % y 1.000 millones, consumo, un 8 % más.

En banca de empresas, la inversión crediticia llega a 39.000 millones, un 7 % más.

En banca comercial, Bankinter sigue siendo "exigente" en el crecimiento rentable en el mundo hipotecario "prevaleciendo la actividad en geografías como Portugal e Irlanda". Además, recuerda el reciente anuncio de compra de Tulp Hypotheken Group, una plataforma neerlandesa de intermediación y financiación hipotecaria.

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En el negocio de gestión de activos, el volumen creció por encima del 20 %, porque los fondos de inversión de otras gestoras comercializados por el banco crecieron casi al 24 % y los fondos de inversión propios, un 19 %.

Los fondos de pensiones incrementaron su volumen un 18,4 %; el negocio de la gestión patrimonial y sicav, un 22,3 %, y en inversión alternativa, el patrimonio aumentó casi un 5 %. EFE

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