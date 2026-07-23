Aviso rojo por calor en Murcia y C.Valenciana y otras 10 comunidades en naranja y amarillo

Madrid, 23 jul (EFE).- La región de Murcia activará este jueves el aviso rojo (riesgo extremo) por temperaturas máximas de hasta 44 grados y asimismo lo hará la Comunidad Valenciana, por registros de hasta 42 grados, a causa de la ola de calor que sacude al país, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También se mantienen otras diez comunidades bajo aviso por calor aunque en niveles inferiores, en color naranja (riesgo importante) y amarillo (peligro bajo).

Además de Murcia y la Comunidad Valenciana, en rojo, están bajo aviso también aunque naranja, por calor, las siguientes regiones: Andalucía (en amarillo además por tormentas), Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña.

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Asimismo, en nivel amarillo, por altas temperaturas se encuentran Baleares (también por viento y temporal marítimo), Castilla y León, Madrid, Navarra, La Rioja y la ciudad autónoma de Ceuta. Fuera de la península también está en aviso amarillo por calor la isla de Gran Canaria (también en amarillo por fenómenos costeros y viento).

Además en el archipiélago canario se encuentra en nivel amarillo por viento, La Gomera y El Hierro; en el caso de Tenerife el aviso amarillo es por mala mar.

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Se prevén máximas hoy de hasta 44 grados en la región de Murcia en las zonas de la Vega del Segura y en el valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, según la Aemet.

También está en nivel rojo por temperaturas de hasta 42 grados el litoral sur de Valencia y el de Alicante.

Habrá máximas también muy altas, hasta 43 grados, en el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), bajo aviso naranja. En Nacimiento y Campo de Tabernas se podrán alcanzar 42 grados.

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En la provincia de Albacete, también en aviso naranja, las máximas serán asimismo de hasta 42 grados en la Mancha, Alcaraz, Hellín y Almansa, en el umbral de aviso rojo.

Los termómetros podrán alcanzar también 42 grados en el interior de Alicante, en el interior sur de Valencia y en el altiplano de Murcia. También en Sol y Guadalhorce (Málaga) podrá superarse esa temperatura.

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Además, con temperaturas muy altas, de hasta 41 grados, se situará la ribera del Ebro de Zaragoza, la depresión central de Lleida y de Tarragona, asimismo bajo aviso naranja. EFE