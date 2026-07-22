Un nuevo robo de cable afecta la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Girona

Barcelona, 22 jul (EFE).- Un nuevo robo de cable en la estación barcelonesa de La Sagrera está afectando a los trenes de alta velocidad que circulan entre Barcelona y Girona, que pueden acumular retrasos, ha informado Adif.

El gestor de infraestructuras ferroviarias ha indicado que técnicos de Adif están trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

Este robo de cable se produce un día después de otro que mantiene interrumpida desde ayer la circulación ferroviaria entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona) tras provocar varios incendios y daños graves en la infraestructura, según informó Adif, que no concretó un plazo para recuperar la normalidad "dada la importante afectación".

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También ayer la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, condenó el robo de cable de cobre registrado en la red de Rodalies entre Lleida y Tarragona, que afecta a la R13 y la R14, y aseguró que la Generalitat "perseguirá" estos hurtos "de manera implacable".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, Paneque hizo referencia a ese nuevo robo cable, en el actual contexto de incremento de este tipo de delitos, y subrayó que desde la Generalitat "perseguiremos las mafias presentes en Cataluña" que están detrás de estos sucesos.

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En paralelo a la actuación "contundente" de los Mossos d'Esquadra, Paneque recordó que el Gobierno se propone endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria.

En la actualidad, la mitad de los hurtos de cable en España se producen en Cataluña, donde dejan fuera de servicio durante un tiempo indeterminado los tramos en los que se producen, afectando a miles de viajeros.

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Según detalló ayer Adif, los sistemas dañados en la infraestructura ferroviaria entre Lleida y Tarragona son equipamientos fundamentales para la regulación de la circulación ferroviaria y la seguridad y, "debido a la gravedad de los daños ocasionados", prevé que los trabajos de restitución sean complejos y duren varias jornadas. EFE