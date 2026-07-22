Temas del día de EFE España del miércoles 22 de julio de 2026

PARTIDOS PP

Madrid - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace balance del curso político y de la marcha de la legislatura, con la mirada puesta en las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno y la falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo.

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COMISIÓN KOLDO

Madrid - La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo citada por el PP para explicar su relación con Leire Díaz, exmilitante socialista investigada por urdir presuntamente una trama para boicotear causas judiciales que pudieran afectar al Gobierno.

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JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - La Audiencia Nacional retoma con los informes finales de las defensas, entre ellas la del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Los equipos de extinción prosiguen sus trabajos para tratar de controlar el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que ya es el segundo más extenso desde que se tienen registros, mientras continúan activos otros fuegos en puntos de Huelva, Segovia, Teruel y de la propia provincia de Guadalajara.

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- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara) y el Puesto de Mando Avanzado situado en Tamajón. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

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- El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés) actualiza sus datos sobre la superficie quemada en España. (Texto) (Infografía)

OLA CALOR

Madrid - La nueva ola de calor mantiene a doce comunidades autónomas y a Ceuta con avisos por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 42 grados, aunque también se esperan tormentas, rachas fuertes de viento e incluso granizo en provincias del este de la península.

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DESAPARICIÓN PERTUR

Madrid - Este jueves se cumplen 50 años de la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe, alias Pertur, pieza fundamental en el cambio de rumbo y renovación de ETA político militar (ETApm). En este medio siglo no se ha podido esclarecer este misterioso caso, aunque investigadores del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo mantienen una hipótesis de la que han hablado con EFE. Sagrario Ortega

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(Texto enviado a a las 8:30 horas; 1.132 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8000830921, 8000740311)

EDUCACIÓN INFANTIL

Madrid - La implantación de la primera etapa de educación infantil crece con fuerza y mientras casi ocho de cada diez menores de dos años está escolarizado, más de la mitad de los bebés menores de un año acude a un centro educativo, según los datos del Ministerio de Educación, que señalan que la escolarización temprana se dispara.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022258134)

PATRIMONIO TELONES

Aranjuez (Madrid) - Sentados en el suelo o encaramados a andamios, una decena de restauradores dan las últimas pinceladas a la colección de telones de finales del siglo XVIII que volverán a decorar las paredes de varias estancias en la Real Casa del Labrador, en Aranjuez, tras 70 años apilados en un almacén con graves daños por varias crecidas del Tajo.

(Texto a las 9:15 horas; 620 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MAR DE MÚSICAS

Cartagena (Murcia) - La gran dama de la música nacional ecuatoriana, Margarita Laso, reflexiona sobre el “paisaje diverso” de la música de Ecuador en una entrevista con EFE en Cartagena, donde este miércoles actúa en el festival La Mar de Músicas, que tiene al país andino como invitado en esta 31 edición.

(Texto) (Foto)

YACIMIENTOS ATAPUERCA

Ibeas de Juarros (Burgos) - Los codirectores del Proyecto Atapuerca dan a conocer el resultado de la campaña de excavaciones de 2026 en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos), centrada en la búsqueda de nuevos restos del Homo antecessor y evidencias que completen el rostro de 'Pink', el fósil hallado en la Sima del Elefante.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la reunión del Patronato de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), en la sede del Ministerio (Palacio de Santa Cruz).

10:00h.- València.- PRESUPUESTOS GENERALITAT.- El pleno de Les Corts Valencianes aprueba con los votos del PP y Vox los Presupuestos de la Generalitat para 2026. Palau de Les Corts. Plaza de san Lorenzo, 4. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Senado. (Texto)(Vídeo)(Audio)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, par hacer balance del curso político. C/Génova, 13. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)(Directo)

12:30h.- Valencia.- PARTIDOS PSPV.- La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, atiende a los medios de comunicación tras la votación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana en el pleno de Les Corts. Ficus del Palau de Les Corts, plaza de San Lorenzo, 4. (Texto)(Vídeo)(Audio)

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene un encuentro, por videoconferencia, con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu.

19:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- La portavoz del grupo parlamentario de Sumar y cocoordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, interviene en el acto 'Defender la democracia y la soberanía en América Latina'. Sede CC.OO. Calle Lope de Vega, 38

ECONOMÍA

06:45h.- Madrid.- SANTANDER RESULTADOS.- El Banco Santander publica sus resultados de la primera mitad del año antes de la apertura del mercado; a las 10:00 horas el consejero delegado, Héctor Grisi, y el director financiero, José García Cantera, los presentan a analistas, y a las 12:00 horas los expone en una audioconferencia a los medios de comunicación. En línea. (Texto)

08:00h.- Madrid.- IBERDROLA RESULTADOS.- Iberdrola presenta los resultados del primer semestre del año antes de la apertura del mercado y las 9:30 horas realiza una presentación con analistas. (Texto)

08:30h.- Barcelona.- NATURGY RESULTADOS.- Difusión de los resultados de Naturgy del primer semestre del año Difusión de resultados en CNMV. (Texto)

09:00h.- Madrid.- EMPRESAS CLIMA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, intervienen en la presentación de 'España Emprende: innovación para la resiliencia climática'. C/Pradillo, 60. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- València.- PRESUPUESTOS GENERALITAT.- El pleno de Les Corts Valencianes aprueba con los votos del PP y Vox los Presupuestos de la Generalitat para 2026. Palau de Les Corts. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- ECONOMÍA SOCIAL.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa, por videoconferencia, en la reunión del Consejo de Fomento de la Economía Social.

11:30h.- Madrid- GOBIERNO INDUSTRIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, realiza una visita a la sede de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- JUSTICIA DIGITAL.- Los magistrados de la Audiencia Nacional Joaquín Delgado y Eloy Velasco participan en una jornada sobre justicia digital organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, que presentará un estudio sobre la misma. C/ Serrano, 9.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional retoma con los informes finales de las defensas el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico. (Texto)(Vídeo)(Audio)

10:30h.- Madrid.- la ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión con el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez. Sede del Ministerio.

11:00h.- Barcelona.- SEGURIDAD CATALUÑA.- Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desmantelado una red dedicada a la compra y distribución de armas de fuego. Travessera de les Corts, 319-321. (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

12:00h.- Madrid.- la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, general del Aire Francisco Braco. Sede del Ministerio.

SOCIEDAD

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- AGENDA 2030.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura el curso 'Agenda 2030 en el agitado presente: perspectivas, debates y escenarios futuros por un mundo basado en derechos y bienestar común en los límites del planeta'. Hotel Victoria.

10:00h.- Barcelona.- FIESTAS MERCÈ.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anuncia el nombre de la personas que dará el pregón y revela la imagen de la Fiesta Mayor de La Mercè. Palauet Albéniz. (Texto)

10:45h.- València.- DIÁLOGO SOCIAL.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios tras reunirse con los agentes sociales de la Comunitat Valenciana y, a continuación, con las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería que han participado en el proceso de regularización extraordinaria. Delegación del Gobierno. A las 12:30 visita la entidad Joves Solides.(Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

11:00h.- Tamajón (Guadalajara).- INCENDIOS FORESTALES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara). A las 11:00 horas, acudirá al Puesto de Mando Avanzado en Tamajón, donde se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia y ofrecerá una declaración a los medios. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

11:00h.- Santiago de Compostela.- MEDIOAMBIENTE CELULOSA.- Las plataformas Ulloa Viva, en Defensa da Ría de Arousa y Mina de Touro-O Pino Non se reúnen para analizar la situación actual de los proyectos de Altri y avanzar en las acciones de lucha. Libraría Couceiro.

11:00h.- València.- DAÑO CEREBRAL.- La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Valencia, con motivo del Día Mundial del Cerebro, protagoniza una pelea simbólica de almohadas para reclamar la implantación del Código DCA al alta hospitalaria, una medida clave para identificar a las personas con daño cerebral adquirido. C/ Fuencaliente, 4.

09:15h.- Los Alcázares (Murcia).- MAR MENOR.- El ministro para la Transformación Digital, Oscar López, mantiene un encuentro con representantes de la empresa Quantix y visita el proyecto de espacio de datos Nereidas. Club Náutico Mar Menor. Posteriormente (11:00 h.), atiende a los medios de comunicación.

12:40h. (11:40 hora local).- Santa Cruz de Tenerife.- RESERVAS MARINAS.- El ministro de Agricultura, Luis Planas, clausura el acto que conmemora el 30 aniversario de la declaración de las Reservas Marina de Interés Pesquero de La Graciosa y de La Restinga (El Hierro) y el 25 aniversario de la de La Palma. Subdelegación del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta el proyecto de ley contra la violencia vicaria a víctimas y a asociaciones de mujeres implicadas en la lucha contra la violencia de género, en la sede del Ministerio.

12:30h.- L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) .- ARQUITECTURA VANDELLÒS.- Visita a la rehabilitación del Poblat Hifrensa, un conjunto residencial construido en 1975, declarado Bién Cultural de Interés Nacional y ejemplo de la arquitectura racionalista.Plaza Àster del Poblat Hifrensa. (Texto)

12:45h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- ASTRONAUTAS ESPACIO.- Los astronautas veteranos Pedro Duque y Michael López Alegría y los más jóvenes Pablo Álvarez (por vídeo) y Sara García protagonizan un debate en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.

14:00h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- Información actualizada sobre los incendios forestales de la última semana en España, según los datos europeos de EFFIS. (Texto)

15:00h.- Madrid.- SANIDAD COMUNIDADES.- La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece una rueda de prensa tras la reunión extraordinaria telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra a partir de las 10:30. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado, 18-20. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- DESARROLLO SOSTENIBLE.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside el Patronato de la Fundación Biodiversidad. C/ Peñuelas, 10.

16:30h.- Madrid.- CORPORACIÓN RTVE.- Se reúne la Subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación RTVE. Congreso de los Diputados.

19:30h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Concentración ante el Ministerio de Justicia en protesta por los últimos asesinatos machistas. C/ San Bernardo, 45.

21:30h.- Santiago de Compostela.- FIESTAS APÓSTOL.- El empresario palestino Ghaleb Jaber Ibrahim, que lleva 56 años afincado en la capital gallega, es el encargado de abrir, con su pregón, las Fiestas del Apóstol 2026. Plaza del Obradoiro. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

San Sebastián.- JAZZ SAN SEBASTIÁN.- El Festival de Jazz de San Sebastián arranca su 61 edición con la voz de Carmen Lundy en el Teatro Victoria Eugenia, que dará paso por la tarde al tradicional Jazz Band Ball que reunirá a miles de personas en las terrazas del Kursaal y que tendrá su plato fuerte con la actuación de los alaveses ETS en la playa de la Zurriola. (Texto) (Foto)

10:00h.- Tres Cantos (Madrid).- TELEVISIÓN PLATAFORMAS.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita el Centro de Producción de Contenidos de Netflix.

12:00h.- Ibeas de Juarros (Burgos).- YACIMIENTOS ATAPUERCA.- Presentación del balance de la campaña de excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos) por parte de sus responsables. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- CULTURA MÚSICA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preside la sesión constitutiva de la Comisión para la Internacionalización de la Música Española, en la sede del Ministerio.

12:15h.- Alicante.- CINE RODAJES.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita en Ciudad de la Luz de Alicante los estudios de la productora Good Films. C/Antoñita Moreno, 22. (Texto) (Foto)

14:00h.- Anguiano.- DANZADORES ANGUIANO.- Los danzadores de Anguiano cumplen con la tradición en el día de Santa María Magdalena al tirarse por una cuesta empedrada mientras danzan y giran sobre si mismos sobre unos zancos de medio metro de altura. Cuesta de la Iglesia. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

18:00.- Madrid.- DOCUMENTAL COLITA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la proyección del documental 'Colita sin filtro', en la sede de la Delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya.

21:30.- Cartagena (Murcia).- MAR DE MÚSICAS.- La gran dama de la música nacional ecuatoriana, Margarita Laso, actúa en el festival La Mar de Músicas. (Texto) (Foto)

22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Estreno de la obra 'Bacanal', cuarto estreno del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Teatro romano (Texto) (Foto). EFE

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