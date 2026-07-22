Santander ganó en España 2.534 millones hasta junio, un 12,2 % más

Madrid, 22 jul (EFE).- El Santander obtuvo en España un beneficio atribuido de 2.534 millones de euros en el primer semestre del año, un 12,2 % más, gracias a la mejora del margen de intereses y las comisiones y a los menores costes y dotaciones, indica el banco en un comunicado.

El Grupo se anotó un beneficio total en el semestre de 8.973 millones de euros, cifra récord para un primer semestre y un 31,3 % por encima de la obtenida entre enero y junio de 2025.

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En un informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Santander revela que en España el margen de intereses, que es la diferencia entre los ingresos y los costes financieros, creció un 7,7 % hasta 3.860 millones de euros, en tanto que las comisiones lo hicieron un 5,7 % hasta 1.588 millones.

Con todo ello, el margen bruto aumentó un 4,2 % hasta 6.380 millones de euros, gracias a la buena gestión del balance y el menor coste de los depósitos y de las comisiones y por las buenas dinámicas en divisas y seguros.

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Los costes totales se redujeron un 8 %, reflejo de los menores impactos asociados a riesgo operacional y los menores cargos relativos a deterioros de activos, lo que situó la ratio de eficiencia en el 31,3 %, 4,9 puntos porcentuales frente a la del mismo periodo del año anterior.

Los préstamos y anticipos a la clientela crecieron casi un 12 % hasta 295.419 millones de euros, en tanto que los depósitos lo hicieron un 4,1 % hasta 360.569 millones de euros.

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La actividad comercial se ha mantenido sólida en el trimestre, destaca el informe, con un incremento de la cuota de mercado en nóminas, pensiones, tarjetas y usuarios activos de Bizum.

Entre enero y junio, el total del impuesto sobre sociedades fue de 2.442 millones de euros, e incluyó un cargo de 174 millones de euros correspondiente a la periodificación del impuesto a los ingresos obtenidos en España esperados para el año.

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Al cierre de junio, el banco contaba con 1.458 oficinas en España, 266 menos que un año antes. EFE