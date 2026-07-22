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Puigdemont afea al Tribunal de Cuentas desobedecer "conscientemente" el aval del TJUE a la amnistía

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El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha lamentado este miércoles que el Tribunal de Cuentas haya dictado una providencia donde "desobedece conscientemente" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía, tras consultar a las partes sus alegaciones del presunto desvío de fondos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del 'procés'.

"Un desafío en toda regla. Veremos cómo acaba, porque una cosa es hacerse el farol entre los colegas de la Corte madrileña y sus amigos de la 'sociedad civil catalana', y otra es hacerlo ante la máxima judicatura europea", ha escrito en un texto en 'X' recogido por Europa Press.

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Puigdemont cuestiona que desde el organismo español se cumpla con el deseo de la parte demandante, tal como asegura que portavoces de la entidad Sociedad Civil Catalana han anunciado en un programa de televisión antes de la resolución del Tribunal de Cuentas.

"¿Cómo lo sabía? ¿La consejera del Tribunal de Cuentas ha hecho como el fiscal general condenado y ha filtrado información a una parte para que lo explique a la prensa? ¿O ha sido la parte demandante la que ha traficado con influencias para hacerle al Tribunal de Cuentas lo que ella quiere?".

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DENUNCIAN A EUROPA

Ha recordado que este martes tanto él como los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig han presentado un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea a través del cual denuncian al Reino de España por el incumplimiento de la ley de amnistía tras pronunciarse la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Parece que en medio de la orgía nacionalista que ha provocado el fútbol, el Tribunal de Cuentas se ha animado y ha pedido que le aguantaran el cubata para demostrar que se atrevía a desafiar a la más alta magistratura europea", ha dicho.

AL ESPAÑOLISMO, EUROPA "LE REPUGNA"

El líder de Junts también lamenta "una manipulación vergonzosa" en la explicación del organismo español de lo que explican que según ellos es la decisión del TJUE con la amnistía.

Ha afirmado que al españolismo la idea de Europa "le repugna" y sólo la defiende en tres circunstancias: cuando la puede instrumentalizar, cuando puede sacar dinero (asegura que España es la única gran economía europea que todavía cobra de Europa), y cuando las resoluciones judiciales le van a su favor.

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EuropaPress

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