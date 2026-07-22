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Proponen archivar las quejas contra el juez del exDAO por sus palabras sobre las mujeres

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Madrid, 22 jul (EFE).- El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto archivar la investigación abierta por las quejas recibidas contra el juez David Maman, que instruye la causa por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, por las declaraciones que hizo sobre las mujeres.

Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces han confirmado a EFE que la propuesta del promotor, Ricardo Conde, es de archivo y que este asunto iba a abordarse en la Comisión Permanente que se celebró ayer martes, pero finalmente no se llegó a tratar el tema, que se dirimirá en otra reunión.

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El pasado mes de abril el CGPJ acordó incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas sobre las declaraciones del juez que investiga la denuncia por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, iniciando así un proceso en el que el promotor de la acción disciplinaria ha concluido que no debe ser sancionado.

En una charla celebrada el pasado 18 de febrero por el Colegio de la Abogacía de Madrid, el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, David Maman Benchimol, afirmó que "muchas" denuncias de mujeres "se ve que no tienen demasiado sentido" porque van "a la caza de la orden".

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"Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, por qué voy a esperar meses", exponía el juez, quien criticaba que se hayan otorgado "tantas ventajas" a las mujeres para presentar denuncias.

El magistrado planteaba que el proceso "se eterniza" y entre tanto "la madre va haciendo el correspondiente lavado de coco" al niño y "se va separando del padre progresivamente".

Estas palabras las pronunció un día después de que el hasta entonces director adjunto de la Policía, José Ángel González, dimitiera tras conocerse que el juzgado que dirige Maman había admitido a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un delito de agresión sexual, y que le citaba a declarar un mes después. EFE

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