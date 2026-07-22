Narbona ve diferentes los casos de Ábalos y Zapatero, de quien valora su trayectoria

Madrid, 22 jul (EFE).- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha subrayado que los casos del ex secretario de Organización José Luis Ábalos y de José Luis Rodríguez Zapatero son distintos y por eso el partido ha actuado de manera diferente: "la presunción de inocencia vale para todos, pero hay que tener en cuenta de quién estamos hablando".

Narbona ha respondido así en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado al responder a la senadora de UPN María Caballero quien ha recordado cómo Ábalos fue apartado cuando trascendieron los hechos mientras que con el expresidente del Gobierno siguen apostando por la presunción de inocencia, según ha dicho.

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"Cada caso es diferente, hablamos de alguien que merece un enorme respeto y esa presunción de inocencia vale para todos, pero hay que tener en cuenta de quién estamos hablando", ha subrayado Narbona.

Ha insistido, de todos modos, en que la tolerancia del PSOE con la corrupción "es cero" y la colaboración con la justicia "es total".

Sobre la declaración ayer de Julio Martínez, amigo de Zapatero, que volvió a señalar a éste en el caso Plus Ultra, la dirigente socialista ha contestado a Vox y ha afirmado que hay que tener respeto a los tiempos de la justicia y "no apresurarse a dar por bueno cualquier cosa que diga cualquier imputado".

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Y respecto a si el PSOE adoptará alguna medida disciplinaria contra Rodríguez Zapatero, ha llamado a no hacer juicios paralelos: "es un tema que está que esta siendo investigado, todo tiene su momento y nada es eterno en esta vida, seguramente habrá información para responder a lo que me dice". EFE

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