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Narbona niega haber favorecido profesionalmente a Leire Díez: "Yo no he sido su madrina para nada"

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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha negado este miércoles haber favorecido profesionalmente a la exmilitante socialista Leire Díez y ha asegurado que nunca impulsó su nombramiento en empresas públicas como Correos, rechazando además haber ejercido como su "madrina" dentro del partido.

Así se ha pronunciado durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde ha respondido a las preguntas de la senadora de UPN sobre la relación que mantuvo con Díez y el papel que pudo desempeñar en su trayectoria profesional.

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"Yo soy amable y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada", ha zanjado.

Durante su comparecencia, Narbona ha reiterado que conoció a Leire Díez en 2017, cuando era responsable de comunicación del PSOE de Cantabria, y ha explicado que coincidió con ella en varias ocasiones en Santander. "No podría decir que es una relación de amistad, pero sí de conocer hasta donde yo pensaba que la conocía", ha afirmado.

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Asimismo, al ser preguntada por si Díez puede definirse como una "fontanera" del PSOE, Narbona ha evitado pronunciarse al recordar que está siendo investigada judicialmente.

"Está siendo objeto de una investigación. Yo creo que la presunción de inocencia tiene que estar siempre por delante, así que no pretendo en absoluto juzgarla hasta que no tengamos un conocimiento exhaustivo de todo lo que ha sucedido", ha señalado.

DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE CERDÁN

En referencia a su relación con el exsecretario de Organización Santos Cerdán --a quien el juez sitúa como el presunto cabecilla de las supuestas maniobras para intentar desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE--, Narbona ha reafirmado la presunción de inocencia del excargo socialista.

"Como es lógico, estoy preocupada por el contenido de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil", ha manifestado, reiterando que, si bien "la confianza se deteriora a medida que aparecen indicios", por el momento mantiene la presunción de inocencia de Cerdán.

En este sentido, la dirigente socialista ya apuntó durante su comparecencia como testigo la semana pasada ante el juez de la Audiencia Nacional que tenía la sensación de que existían "indicios preocupantes" sobre Díez por lo que había podido conocer de las pesquisas de la UCO, aunque quiso subrayar que hacía esa afirmación desde el respeto a la presunción de inocencia.

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EuropaPress

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