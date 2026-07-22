Narbona asegura que derivó a Leire Díez a Cerdán y que desconoce la presunta trama

Madrid, 22 jul (EFE).- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado este miércoles que desconocía la supuesta trama del caso Leire y ha insistido en que tras intercambiar mensajes con la exmilitante en los que esta le ofrecía información, la derivó al entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.
"Para mí, cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación", ha dicho Narbona en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado.
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Además, ha reconocido haber tenido una relación de "carácter profesional" con Díez desde 2017, pero ha negado que tuvieran una "amistad" ni haber sido su "madrina".
La presidenta socialista también ha negado tener constancia de las reuniones que habría tenido Leire Díez con Santos Cerdán en Ferraz para supuestamente armar un entramado para desestabilizar causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno.
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Narbona ha añadido que Cerdán nunca le comunicó que hubiera transmitido información sobre dicha trama al jefe del Ejecutivo y secretario general socialista, Pedro Sánchez. EFE
(Foto) (Vídeo)
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