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Mínguez atribuye las acusaciones de Aldama de que le quisieron comprar a una "estrategia para derrumbarlo todo"

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha atribuido las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, condenado por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo aunque exonerado de ingresar en prisión, de que le quisieron comprar emisarios del ministro Félix Bolaños y Santos Cerdán, a una "estrategia" para "derrumbarlo todo y para generar muchísimo ruido".

Así se ha pronunciado hoy durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por la información publicada hoy por el diario ABC en la que Aldama acusa a emisarios de Bolaños y Cerdán de quererle comprar para que no hablara a cambio de "una cantidad de dinero".

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"Todo esto es una estrategia como hemos podido ver para derrumbarlo todo, para generar muchísimo ruido", ha exclamado la dirigente socialista, quien ha defendido al ministro de Justicia alegando que "ha demostrado que es una persona íntegra además que en el ejercicio de sus funciones se restringe siempre al uso del derecho".

Por lo tanto, ha querido dejar claro que el PSOE confirma que Bolaños "nada tiene que ver con el señor Aldama" y ha recalcado que su partido se "ciñe" a las palabras del ministro de Justicia que presentó una querella contra el empresario condenado por "acusaciones sin pruebas".

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