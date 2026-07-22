Medio siglo de la desaparición de Pertur, el ideólogo que cambió ETA: ¿Lo tiraron al mar?

Sagrario Ortega

Madrid, 22 jul (EFE).- A Eduardo Moreno Bergaretxe se le conocía como Pertur, de perturbador, porque era bromista, chistoso... Solo tenía 26 años cuando desapareció. Alguien le citó en el café 'Consolation' de San Juan de Luz, pero se cree que no acudió. Era el 23 de julio de 1976 y desde entonces las incógnitas permanecen. No se supo más de este ideólogo que cambió ETA. ¿Lo tiraron al mar?

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Es una pregunta que se ha hecho Gaizka Fernández Soldevilla, investigador del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en un estudio que, aunque no puede concluir cómo desapareció Pertur, sí apuesta casi al cien por cien por una hipótesis: Terroristas que le odiaban, que le acusaban de liquidacionista por su postura ante ETA, a la que la víctima reclamaba más política y menos violencia, pudieron deshacerse de él y tirar su cuerpo al mar.

¿Fueron los etarras Apala y Pakito quienes se encargaron de su desaparición? Tras un año de investigación, revisión de declaraciones o nuevos testimonios, la respuesta inclina más la balanza hacia los dos terroristas, como explica en una entrevista con EFE el investigador del Centro Memorial.

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Cuenta Fernández Soldevilla que Pertur, de "familia bien", se incorporó a ETA a raíz del proceso de Burgos. Rápidamente escaló hasta la "oficina política". No en vano contaba con bagaje cultural que le convirtió en un dirigente ideológico.

Desde el principio se declaró marxista, lo que no sentó muy bien en las filas de ETA y levantó suspicacias. Aunque su perfil intelectual, "poco dado a las jerarquías y a los mitos del nacionalismo más tradicional", la organización le mantuvo en la oficina política, casi en lo que "nadie quería".

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Pertur se dedicó, entre otras cosas, a escribir los boletines de ETA, entre ellos el del atentado a Carrero Blanco, quizá, según recalca el investigador, el más leído en la historia de la banda y quizá el único que tuvo una segunda edición.

Comunicados de los atentados, ponencias, cartas... Pertur se encargaba de escribirlos en un momento en el que mantenía una relación más estrecha con Iñaki Múgica Arregui, alias Ezkerra, uno de los dirigentes entonces más importantes de ETA. Corrían los años 70.

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Pertur ya estaba en la dirección de la banda cuando se cometió el atentado en la cafetería 'Rolando' de Madrid, en 1974, que provocó 13 muertos y más de 70 heridos. Se alineó con Ezkerra y con los que se negaron a reinvindicarlo, porque no sabían que se iba a cometer y porque lo decidió el frente militar de la banda a modo de lo que estaba haciendo entonces el IRA, es decir, de forma indiscriminada.

Fue el momento de la escisión de ETA en la facción militar, que es la que permanece hasta 2018, y la político-militar, por la que Pertur y Ezkerra optan y la que acabará creando la Euskadiko Ezkerra de José María Bandrés o Mario Onaindia.

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No había dado el paso definitivo a la política, pero Pertur apuntaba maneras ya con su protagonismo en "el entorno civil" de ETA. Pero desapareció.

Franco muere y en ETA se abre un debate. Los hay que apuestan solo por la vía armada y hay quien, como Pertur, creen que la Transición puede ser un buen momento para que la violencia pase a un segundo plano. Pertur está entre los que lideran esa vía, que supone una revolución dentro de ETA, recuerda a EFE el investigador.

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Traidor y liquidacionista. Así ven a Pertur los de la vía única de la lucha armada.

Convencido de ese predominio de la alternativa política, Pertur impulsa la creación de organismos sectoriales, como el propio sindicato LAB, aún en funcionamiento.

Y Pertur comete aún otra "herejía" a ojos de los fundamentalistas de ETA. Se muestra partidario de que la izquierda abertzale se alíe con la izquierda no nacionalista.

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Más de un año de trabajo le llevan a Fernández Soldevilla a lanzar su propia hipótesis sobre la desaparición de Pertur.

Como se ha recordado, a Pertur le citaron en el bar 'Consolation' de San Juan de Luz. No se sabe si acudió, pero lo cierto es que nadie ha dicho que lo viera.

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Sí se le vio ese 23 de julio de 1976 con dos personas: Miguel Ángel Apalategui, alias Apala, y Francisco Mujika Garmendia, alias Pakito.

Ambos se integran en ese momento en ETA Político-Militar, están "enfrentados a muerte" con Pertur, le han llamado "liquidacionista" y le consideran un "enemigo interno", recalca a EFE el investigador del Centro Memorial.

Pese a esa enemistad, hay testigos que dicen que les vieron a los tres en un coche. Apala y Pakito aseguraron en su día que el propio Pertur les pidió que le llevaran cerca de la frontera española de Behobia (Irún).

De sus testimonios el investigador ve cosas "poco creíbles", como que tardaran hora y media en recorrer 12 kilómetros o que el propio Pertur, que era consciente de lo que opinaban de él, montara con ellos.

La propia ETA Político-Militar denunció que había sido secuestrado por un grupo paramilitar, pero ahora uno de sus portavoces reconoce que se lo "inventaron". También se dijo que había sido secuestrado por la Policía española y se llegó a creer la reivindicación de la ultraderecha justo en un momento en que se atribuían todo.

Aunque en la Audiencia Nacional no se ha demostrado que fueran Pakito y Apala, la investigación de Fernández Soldevilla ve que esas dos personas, más allá de que fueran las últimas en ver a Pertur, tenían "móvil, oportunidad y razón" para hacerlo desaparecer.

El investigador ha descartado la intervención de la Policía en la desaparición, porque esta sabía, como muestra la documentación analizada, que Pertur quería que ETA pasara a un segundo plano y redujese la violencia.

Y apuesta por otra hipótesis basada en que el día de la desaparición de Pertur también se echó en falta en Bayona, donde vivían Apala y Pakito, una lancha. Precisamente, era habitual en la banda robar lanchas en Bayona para pasar a España, cometer acciones, volver y no dejar pistas.

Otro "expolimili" ha llegado a contar que Apala dijo que Pertur "estaba en el fondo del mar", recalca el investigador.

Todas estas piezas se encajan en un puzle que quizá no llevara a un juez a condenar, pero sí a apuntalar una hipótesis más que probable: que Apala y Pakito se deshicieran de Pertur, porque fueron los últimos que le vieron, los que le odiaban, los que tuvieron la oportunidad y los que no han podido esgrimir una excusa sostenible.

El cuerpo del hombre que "cambió ETA" aún no ha aparecido. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8000830921, 8000740311)