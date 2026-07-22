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Lecornu señala gravedad de deuda y déficit y apunta reformas presupuestarias antes de 2027

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París, 22 jul (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, alertó este miércoles de la "preocupante" e incluso "grave" situación de la deuda y el déficit públicos de Francia y defendió la puesta en marcha de reformas estructurales en el próximo proyecto de presupuestos, sin esperar a las elecciones presidenciales previstas para 2027.

En una entrevista que publica este miércoles la revista Paris Match, Lecornu sostuvo que "no se pueden suspender todas las decisiones hasta 2027" y argumentó que el Gobierno tiene la responsabilidad de presentar una hoja de ruta presupuestaria aunque el próximo presidente pueda modificarla tras las elecciones, previstas el 28 de abril y el 2 de mayo próximos.

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El jefe del Ejecutivo reconoció que no es "muy optimista" sobre el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit para 2026 y 2027. En particular, admitió que la meta de situarlo en el 5 por ciento del producto interior bruto (PIB) el próximo año será difícil de alcanzar debido al impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía y al incremento del gasto de las Fuerzas Armadas francesas en el Golfo.

Aun así, Lecornu reiteró su intención de lograr la aprobación de un presupuesto "este invierno", pese a la ausencia de una mayoría parlamentaria y al contexto preelectoral. En este sentido, advirtió de que quienes bloqueen las cuentas públicas asumirán la responsabilidad de perjudicar el inicio del mandato del próximo presidente.

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De cara al proyecto presupuestario, el primer ministro apostó por mantener la estabilidad fiscal, descartando subidas de impuestos, aunque se mostró dispuesto a revisar la eficacia de determinadas ventajas fiscales y a reforzar la lucha contra el fraude.

En el ámbito del gasto, planteó reducir el reembolso de los medicamentos con un beneficio terapéutico limitado y exigir un mayor esfuerzo económico a quienes adquieran más de 50 cajas de medicamentos al año o acudan al médico más de 25 veces anualmente, al tiempo que garantizó la protección de las personas más vulnerables.

Asimismo, propuso crear un sistema de incentivos presupuestarios entre los distintos ministerios para favorecer las inversiones en digitalización e inteligencia artificial y defendió "ecologizar" el fondo de compensación del IVA destinado a las administraciones locales para impulsar proyectos de adaptación al cambio climático.

Lecornu aseguró también que el debate presupuestario constituirá "un momento de verdad" para los aspirantes al Elíseo, ya que permitirá distinguir, a su juicio, entre quienes "quieren realmente gobernar" y quienes "simplemente quieren hacer campaña". En este sentido, pidió a los candidatos a las presidenciales que no obstaculicen la acción del Gobierno.

En la misma entrevista, el primer ministro reveló que miembros de gabinetes ministeriales y altos funcionarios han sido apartados de sus funciones tras dar positivo en controles antidroga realizados de forma aleatoria en distintos ministerios.

Lecornu explicó que estas pruebas responden al acceso de estos cargos a información especialmente sensible y defendió que el consumo de drogas supone un factor de vulnerabilidad. Además, aseguró que los controles continuarán y calificó el narcotráfico como "el mayor desafío interno" al que se enfrentará Francia en los próximos años. EFE

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