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La victoria de España en el Mundial FIFA bate récord de audiencia en la televisión de EEUU

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Los Ángeles (EE.UU.), 21 jul (EFE).- La victoria de España contra Argentina en el Mundial FIFA 2026 se convirtió en la retransmisión de fútbol más vista en la historia de la televisión estadounidense, con una media de 63 millones de espectadores, según datos publicados este martes por el indicador Nielsen y recogidos por la revista Varierty.

La final de la Copa del Mundo atrajo a casi 39 millones de personas en la cadena Fox, mientras que en Telemundo y Peacock, que ofrecieron los partidos en habla hispana, lograron una audiencia de 23,9 millones de televidentes adicionales.

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Estas cifras baten todos los récords establecidos en las fases previas del torneo y duplica la media de 25,78 millones que vieron la final del Mundial de Catar en 2022 entre Argentina y Francia entre las diversas cadenas estadounidenses.

La audiencia del domingo fue además la mayor registrada en Estados Unidos para un partido de fútbol, un récord que ostentaba hasta ese momento el polémico duelo de EE.UU. y Bélgica por los octavos de final, disputado días antes, con 46 millones de espectadores globales, un encuentro que estuvo marcado por la anulación de la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun.

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La Roja, como se conoce a la selección española de fútbol, conquistó el segundo Mundial de su historia, tras el logrado en Sudáfrica 2010, al imponerse por 1-0 en la prórroga gracias a un gol del valenciano Ferran Torres en el minuto 106 ante Argentina.

Con este resultado, el combinado albiceleste se quedó a las puertas de sumar la cuarta estrella a su palmarés internacional. EFE

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