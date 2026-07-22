La Junta eleva nivel de emergencia y más de 110 efectivos en el fuego de El Cerro (Huelva)

Huelva, 21 jul (EFE).- La Junta de Andalucía ha elevado a Situación Operativa 1 la gestión del incendio que afecta a El Cerro del Andévalo, en el centro de la provincia de Huelva, y ha derivado a la zona más de 110 efectivos del Plan Infoca.

Emergencias 112 ha informado de que poco antes de las 7.20 horas se ha elevado el nivel de emergencias, sin que por el momento haya sido necesario realizar desalojos de zonas habitadas.

PUBLICIDAD

El Infoca ha enviado a primera hora a 100 efectivos, 10 autobombas, una Unidad Móvil de Meteorológica, una Unidad Médica y cuatro buldóceres.

El operativo decidirá antes de las 9.00 de la mañana el envío de medios aéreos.

Durante la madrugada, en la misma provincia, quedó extinguido el incendio que afectaba a Lucena del Puerto, en la comarca de El Condado.

Sigue activo en la sierra, en la zona norte, el que se inició en Almonaster la Real este martes, que obligó a desalojar a unas 300 personas, realojadas ya por la noche. EFE

PUBLICIDAD

fcs/pst/crf