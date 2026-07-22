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La jueza envía a la Audiencia Nacional el caso de los hachazos en Montefrío (Granada) por posible terrorismo

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La jueza que investiga la causa contra el hombre que el pasado abril atacó con un hacha a tres personas --dos mujeres y un hombre-- en el municipio de Montefrío (Granada) se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional al considerar que pudo haber una motivación ideológica o que podría constituir un presunto delito de terrorismo.

Ahora será la Audiencia Nacional la que decidirá si acepta o no hacerse cargo de esta causa, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

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El autor de los hachazos, de 45 años y origen magrebí, fue detenido el mismo día de los ataques en un paraje cercano a la localidad y permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde entonces.

Inicialmente se le atribuyeron tres delitos de tentativa de homicidio, así como varios delitos de daños por los desperfectos que ocasionó a su paso en varios vehículos y propiedades particulares.

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No obstante, tras indagar en la causa, la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja cree que el ataque pudo tener una motivación ideológica o podría constituir un presunto delito de terrorismo, por lo que ha decidido remitir el caso a la Audiencia Nacional, competente en esta materia. La decisión se adoptó con el acuerdo de la Fiscalía.

La agresión se produjo cerca de las once de la mañana del 6 de abril en la calle Fuente y Prado. Las víctimas iban caminando y el agresor atacó con el hacha al hombre primero, que cayó al suelo pero pudo repeler varios de los ataques con su bastón, y posteriormente a las dos mujeres, que quedaron heridas de gravedad tras recibir los hachazos, una de ellas en la cabeza.

El hombre, de 69 años, recibió el alta horas después del suceso, pero las otras dos víctimas tuvieron que ser atendidas en cuidados intensivos ante la gravedad de las lesiones que presentaban.

La Guardia Civil mantuvo durante varios días un dispositivo especial de seguridad en la localidad para evitar incidentes y garantizar la convivencia.

La Comunidad Islámica de Montefrío condenó lo sucedido llamando a la calma y afirmó que se trataba de "hechos aislados" que no representan los valores de esta colectivo ni de la sociedad de Montefrío, "caracterizada por su historia de respeto y convivencia".

Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella por tentativa de asesinato terrorista y lesiones terroristas contra el acusado.

Este colectivo mantiene que "no se trató de una simple agresión, sino de un ataque con características propias del terrorismo yihadista, atendiendo al arma utilizada, la extrema violencia desplegada y la fuerte connotación islamista apreciada en los hechos". Considera así que el objetivo era "provocar un estado de terror entre la población".

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EuropaPress

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