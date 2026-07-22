La defensa de Fernández Díaz asegura que al exministro "nunca le interesaron los papeles de Bárcenas": "Le daban igual"

La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha asegurado este miércoles que a su cliente "nunca le interesaron los papeles" que pudiera atesorar el extesorero del PP Luis Bárcenas, señalando que "le daba exactamente igual" lo que pudiera guardar sobre dirigentes 'populares'.

Así lo ha expresado el letrado Jesús Mandri en su informe final ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen', el presunto operativo orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de ese modo, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

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"(A Jorge Fernández Díaz) nunca le interesaron los papeles de Bárcenas, le daba exactamente igual la información que pudiera tener. No ha tenido nunca ningún interés, ni le ha preocupado cuál es la información que pudiera tener", ha remarcado el letrado.

En esta línea, ha pedido la absolución de su defendido al observar que "no se ha acreditado la comisión" ni la presunta autoría "de ninguno de los delitos que se le atribuyen", esto es, encubrimiento, malversación y contra la intimidad, por los que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.

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A su juicio, 'Kitchen' fue "una operación de inteligencia, no una operación parapolicial, que estaba destinada a la obtención de información sobre el paradero del dinero que pudiera tener ocultado Bárcenas y también de posibles testaferros". "Ese era el objetivo", ha rematado.

LOS MENSAJES DE FRANCISCO MARTÍNEZ

El letrado ha dedicado buena parte de su intervención a desdeñar los argumentos de Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares contra Fernández Díaz. "No hay ningún elemento incriminatorio más tras la prueba practicada", ha resumido, negando taxativamente que su cliente esté en la "cúspide" del presunto operativo parapolicial.

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Se ha detenido, en concreto, en los mensajes que habría enviado Fernández Díaz a su ex 'número dos', Francisco Martínez, también acusado en el juicio, y que fueron protocolizados ante notario por parte del exsecretario de Estado de Seguridad.

En ellos, el exministro se habría interesado por Sergio Ríos, el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, como también por el volcado de dispositivos de Bárcenas realizado en 2013 en una cafetería del centro de Madrid.

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En ese sentido, Mandri ha señalado que los mensajes protocolizados "no estaban en el móvil" de Fernández Díaz, quien "accedió a la aportación de su terminal" de manera voluntaria.

"Ha aportado todas las fuentes de prueba para acreditar que no había recibido los mensajes de Martínez", ha incidido, mostrando sorpresa por que, aún así, estos mensajes fueran el sustento de la acusación contra su cliente, lo que supone "una clara inversión de la carga de la prueba".

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LAS AGENDAS DE VILLAREJO

A renglón seguido, el letrado ha cargado contra otra de las pruebas clave del juicio, las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, también acusado. "No se puede sostener que las agendas de Villarejo tienen un valor incriminatorio suficiente y que son elemento corroborador de absolutamente nada", ha destacado.

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En ese punto, ha cargado de forma velada contra el fiscal anticorrupción, César de Rivas, quien durante su intervención señaló que Villarejo "no se engaña a sí mismo". "Parece que no se engaña con las agendas, pero con otras cuestiones que obran en prueba documental y las actuaciones judiciales, parece que sí", ha ironizado.

Así, ha llamado la atención sobre el hecho de que el juez instructor del caso, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, considerara que las anotaciones en las agendas de Villarejo "no fueron elementos suficientes para mantener la imputación" de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro.

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"Ahí se refiere el magistrado instructor a las agendas de Villarejo. Y dice que dicha participación no fue corroborada por otros elementos y se acordó el sobreseimiento respecto a ellos, pese a las múltiples anotaciones y referencias directas que sí había en esas agendas respecto de Cospedal", ha razonado.

De esta forma, ha lanzado: "¿En qué quedamos con lo que escribía en sus agendas Villarejo se engañaba a sí mismo o no se engañaba a sí mismo? ¿O es que resulta que no se engañaba a sí mismo con algunas cosas y con otras cosas sí?".

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CONTRA LA TESTIFICAL DE PÉREZ DOLSET

Asimismo, Mandri ha cargado contra la testifical en el juicio del empresario Javier Pérez Dolset, imputado en el 'caso Leire Díez', "que vino para decir que mantuvo reuniones en 2015 con Francisco Martínez y que en ellas habló de Fernández Díaz".

"Mientras se estaba celebrando este juicio, en los medios de comunicación se estaban publicando reuniones que Francisco Martínez mantenía con (la exmilitante socialista) Leire Díez", imputada también en el caso que lleva su nombre, y con Javier Pérez Dolset, "en la que estos le solicitaban información a cambio de un pacto con la Fiscalía que le exonerara de cualquier responsabilidad", ha subrayado.

En este contexto, "huelga cualquier comentario más sobre el valor probatorio de la testifical de una persona como Javier Pérez Dolset", ha remachado.