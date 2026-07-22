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Javier Alfaro, el hombre que ha mimado los pies de los campeones del mundo

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Pablo Alvira Fuertes

Huesca, 22 jul (EFE). – El podólogo oscense Javier Alfaro ha formado parte durante 53 días del cuerpo médico de la selección española campeona del mundo de fútbol y ha sido el responsable del cuidado de los pies de los jugadores con un trabajo centrado en la prevención, el tratamiento de lesiones y el mantenimiento para que llegaran en las mejores condiciones a cada partido.

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Alfaro explica en una entrevista con EFE que el trabajo durante el Mundial ha sido “intenso”, debido al exigente calendario de competición con encuentros cada cuatro días y destaca que todo el equipo médico ha tenido que ofrecer “su mejor versión” para ayudar a que los futbolistas dirigidos por Luis de la Fuente rindieran al máximo nivel.

Lejos de los focos, el podólogo ha detallado que su labor en la concentración ha abarcado desde la elaboración de protecciones y vendajes para evitar rozaduras hasta el tratamiento de hematomas, callos o pequeñas lesiones.

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Además, también se ha encargado del mantenimiento general del pie, la movilidad del tobillo, la descarga de la musculatura y la revisión de las plantillas personalizadas de aquellos jugadores que las utilizan.

Según señala, el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el resto del servicio médico integrado por el jefe de los servicios médicos, otro médico, seis fisioterapeutas y una nutricionista.

La colaboración del podólogo con la selección española se remonta a hace casi veinte años, una relación que ha ido estructurando bajo un enfoque multidisciplinar en el que las decisiones se adoptan de forma conjunta, con todo el equipo médico, para que cada futbolista llegue en las mejores condiciones posibles al partido.

Alfaro reconoce que el escaso margen entre partidos obliga a actuar con rapidez, aunque subraya que buena parte del trabajo preventivo se lleva a cabo durante las concentraciones previas en Las Rozas (Madrid) y que conocer de antemano a muchos de los jugadores seleccionados para la cita ha facilitado anticiparse a posibles problemas.

El podólogo destaca, además, que los futbolistas son plenamente conscientes de la importancia del cuidado de sus pies y de que “todos los detalles cuentan” para mantener el rendimiento durante un torneo de máxima exigencia.

Tras haber formado parte también del cuerpo médico de la selección española ganadora en la última Eurocopa (2024), Alfaro define la experiencia de un Mundial como “única” a nivel personal y “lo máximo” a nivel profesional.

Más allá del éxito deportivo y tras la celebración, Alfaro admite que el principal “peaje” ha sido permanecer durante casi dos meses alejado de su familia, aunque levantar el trofeo de campeón mundial recompensa ese sacrificio.

“Si luego consigues ganar todo el esfuerzo ha merecido la pena. Todas las selecciones trabajan mucho, pero nosotros hemos tenido la suerte de poder ganar”, concluye el podólogo. EFE

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(foto)

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