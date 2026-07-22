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Intelectuales de cuarenta países rechazan el desalojo de Casa Árabe en Madrid

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Madrid, 22 jul (EFE).- Más de trescientos intelectuales de cuarenta países han firmado una petición para instar al Ayuntamiento de Madrid y a las demás Administraciones competentes a revocar su decisión de desalojar a Casa Árabe de su sede en las Escuelas Aguirre y propiciar la continuidad de esta institución.

La iniciativa, registrada en el Consistorio, ha sido impulsada por la presidenta del Foro Mundial de la Lengua Árabe (FOMLAR), Bahira Abdulatif, de origen iraquí, y ha recabado los apoyos de investigadores, escritores, docentes, traductores, arabistas y creadores de cuarenta países, en su mayoría del mundo árabe.

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Entre las figuras de la política y la diplomacia que se han sumado a la solicitud, se encuentran el exministro de Cultura de Jordania Salah Jarrar, el exministro de la Autoridad Nacional Palestina Hisham Ali Abdel Razek y los exembajadores de Palestina Elias Sanbar y Muhammad Amro.

También han apoyado la demanda representantes de la academia como el catedrático iraquí Muhsin al-Musawi, la arabista Carmen Ruiz Bravo y el investigador iraquí Waleed Saleh.

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Igualmente se han unido a la petición personalidades de la literatura y el arte como el músico iraquí Naseer Shamma, los poetas Qassim Haddad (Baréin), Ali Jaafar Al-Allaq (Irak) y Nouri Al Jarrah (Siria), el escritor egipcio Khaled Al Khamissi y el novelista jordano Subhi Fahmawi.

La petición se produce después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciara el pasado 29 de junio su intención de recuperar la cesión del edificio de las Escuelas Aguirre, sede de la Casa Árabe desde hace veinte años, al considerar que presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

Los firmantes resaltan que, durante dos décadas, Casa Árabe ha desempeñado "un papel ejemplar como puente entre España y el mundo árabe", promoviendo el conocimiento mutuo, el diálogo intercultural y la cooperación académica, artística y científica.

"En un tiempo en el que crecen la incomprensión, la polarización y los discursos de exclusión, las instituciones dedicadas a la cultura y al encuentro entre los pueblos resultan más necesarias que nunca", argumentan.

Para los firmantes de la petición, Casa Árabe en Madrid constituye "un activo cultural de primer orden" para España y para el conjunto del mundo árabe, así como "un ejemplo de diplomacia cultural al servicio de la convivencia, el respeto y el conocimiento recíproco".

Por ello, expresan su solidaridad con Casa Árabe, con su dirección, su equipo profesional y todas las personas que han contribuido, durante estos veinte años, a convertirla en "una institución de referencia internacional".

Hacen un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid y a las demás Administraciones competentes para que revoquen la decisión de desalojo y adopten las medidas necesarias para asegurar la permanencia de Casa Árabe en su sede de las Escuelas Aguirre, garantizando la continuidad de su labor cultural.

La fecha límite que da el Ayuntamiento para que la institución abandone el inmueble se ha fijado el 1 de septiembre. EFE

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