Illa admite que Cataluña tiene "un problema" con la ejecución de inversiones del Estado

Barcelona, 22 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha admitido este miércoles que Cataluña tiene "un problema" con el grado de ejecución de las inversiones del Estado y ha apostado por impulsar el consorcio de inversiones pactado con ERC como solución a este déficit.

Así lo ha dicho en la sesión de control al presidente catalán, en el último pleno del Parlament antes del parón veraniego, después de que la líder parlamentaria de Junts, Mònica Sales, se haya hecho eco de los datos de la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda, que señalan que Cataluña recibió el 8,6 % de toda la inversión regionalizable ejecutada por el Estado en 2025.

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Ese dato equivale a 1.321,2 de un total de 15.368 millones de euros, mientras que la Comunidad de Madrid sumó 3.217,7 millones, más del doble que los destinados a Cataluña, a pesar de que ambas comunidades tienen un peso demográfico y un PIB similares, ha dicho.

Para Sales, son datos "demoledores" que demuestran la "asfixia premeditada" que sufre Cataluña, una "humillación en toda regla" ante la que Illa "calla".

En la réplica, Illa ha reconocido que los datos no son buenos: "Efectivamente, tenemos un problema con la ejecución de las inversiones del Gobierno de España en Cataluña".

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Pero ha preguntado a la bancada de Junts si "están por solucionar" este asunto o por "recrearse en el problema" de la "insuficiente" ejecución de las inversiones.

Illa ha invitado a Junts a ser "útiles", ejerciendo en positivo su "influencia" en el Congreso y apoyando el consorcio de inversiones, en lugar de dedicarse "solo a quejarse". EFE

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