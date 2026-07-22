El Santander gana 8.973 millones hasta junio, un 31,3 % más, gracias a la venta de Polonia

Madrid, 22 jul (EFE).- El Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 8.973 millones de euros en el mejor primer semestre de su historia, un 31,3 % más que en el mismo periodo de 2025, que incluyen una plusvalía de 1.895 millones de euros por la venta de su filial en Polonia.

El resultado ordinario, que excluye esa partida excepcional y 250 millones para costes de reestructuración en Reino Unido, ascendió a 7.328 millones, un nuevo récord y un 14,9 % más, gracias al tirón del negocio, la captación de clientes y el ahorro de gastos.

PUBLICIDAD

Según ha anunciado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco ganó 3.518 millones solo en el segundo trimestre, un 35,5 % menos que en el primero cuando se anotó las plusvalías de Polonia.

La rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) subió al 15,6 % y el beneficio por acción (BPA) ordinario creció un 20 %.

La presidenta del banco, Ana Botín, destaca en un comunicado que en un año suman 12 millones de clientes, hasta 182 millones, al tiempo que los ingresos crecen y los costes bajan.

PUBLICIDAD

En 2026, el Santander prevé ejecutar un total de 6.900 millones en recompras de acciones, sin dejar de invertir en oportunidades de crecimiento rentable.

"Estamos convencidos de que nuestra estrategia seguirá impulsando un crecimiento rentable y una creación de valor sostenible, y reiteramos todos nuestros objetivos para 2026 y a medio plazo", añade Botín.

PUBLICIDAD

Los préstamos crecieron un 9 % y de los recursos de clientes (depósitos más fondos de inversión) un 11 % en euros constantes.

Los ingresos aumentaron un 6 %, hasta 30.847 millones, apoyados en un margen de intereses de 22.711 millones, un 7 % más, y unos ingresos por comisiones de 6.851 millones, un 9 % más, gracias a una mayor actividad comercial, una mayor vinculación de clientes y al crecimiento de volúmenes en todos los negocios globales.

PUBLICIDAD

Los costes se redujeron un 2 % por las mejoras de eficiencia, que compensaron con creces las presiones inflacionistas y las inversiones para el crecimiento del negocio. Con ello, el margen neto llegó a 17.636 millones, un 12 % más, y la eficiencia mejoró en 2,9 puntos porcentuales, hasta el 42,8 %.

El despliegue de la IA generó hasta junio 84 millones de valor de negocio: mayores ingresos, menores costes y menores provisiones.

Las dotaciones por insolvencias aumentaron un 9 %, principalmente por la evolución del mercado en Argentina.

La calidad crediticia se mantuvo sólida, con un coste del riesgo del 1,15 %, y la morosidad bajó al 2,93 % con una cobertura del 64 %.

PUBLICIDAD

La ratio de capital CET1 alcanzó el 14 %. Tras la adquisición de Webster en Estados Unidos, el Santander prevé alcanzar su objetivo de una ratio CET1 de entre el 12,8 % y el 13 % a cierre del año.

Por negocios, el beneficio de banca minorista y comercial (Retail & Commercial Banking) creció un 12,9 %, hasta 4.124 millones.

Openbank, que integra los negocios de financiación al consumo y el banco digital del Santander, ganó 827 millones, un 20,7 % menos, por las provisiones por financiación de automóviles en Reino Unido y el fin de los incentivos fiscales para vehículos eléctricos en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El negocio de banca corporativa e inversión, CIB, registró un beneficio de 1.742 millones, un 18,3 % más. Banca privada, seguros y gestión de activos ("Wealth Management & Insurance) ganó 1.083 millones, un 19,5 % más.

Payments, los pagos digitales y soluciones tecnológicas, generó un beneficio ordinario de 78 millones, cinco veces más que un año antes. EFE