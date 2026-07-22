El pasillo ecuatoriano, Patrimonio Inmaterial, con Margarita Laso en La Mar de Músicas

Cartagena (Murcia), 22 jul (EFE).- La gran dama de la música nacional ecuatoriana, Margarita Laso, despliega este miércoles en Cartagena su intenso repertorio de géneros tradicionales y música andina en el marco del especial que el festival La Mar de Músicas dedica esta edición al país latinoamericano.

Laso (Quito, 1963) es una de las voces más importantes de la música ecuatoriana contemporánea y una figura clave en la preservación y difusión del repertorio tradicional del país.

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En una entrevista con EFE antes de su actuación este miércoles en el 31 festival La Mar de Músicas de Cartagena, la también investigadora y comunicadora ha repasado el panorama de la música ecuatoriana, que ha definido como “un paisaje diverso de géneros regionales, urbanos, y también universales”.

La cantante, que se subirá al íntimo escenario del antiguo cuartel de infantería de marina (CIM), ha dedicado su amplia trayectoria a rescatar y reinterpretar géneros que guardan relación “con antiguos ritmos andinos, también africanos, y con las danzas europeas” que llegaron a Ecuador en el siglo XVI de la mano de los conquistadores españoles.

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Su concierto es uno de los 10 que ha programado el festival protagonizado por bandas ecuatorianas en el marco de su especial dedicado al país, que incluye además hasta el próximo 25 de julio una amplia programación de cine, literatura, gastronomía y arte, toda ella, gratuita.

En su proyecto, Margarita Laso cultiva ampliamente el pasillo, un género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y otros géneros considerados “música nacional”, como el albazo, que viene de una música ancestral denominada “yaraví”, o los géneros de la tonada y el pasacalle, ha explicado a EFE.

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También mostrará en su repertorio de Cartagena los sanjuanitos, “un himno de las montañas que perdura”, y las bombas, un género afroecuatoriano de la sierra.

“Explorar la música ecuatoriana, su diversidad de voces solo puede enriquecer el paisaje de quienes aman la música y su humanidad. Se encontrarán con un gran colorido, cargado de fuego y de lágrimas, algo que nos hace parte de este mundo”, ha subrayado.

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A través de su voz y de un repertorio cuidadosamente investigado, Laso ha contribuido a que estas músicas sigan vivas y encuentren nuevas audiencias dentro y fuera de Ecuador.

Además de su carrera musical, Margarita Laso ha desarrollado una intensa labor como investigadora y divulgadora de la cultura de su país, participando en proyectos de recuperación del patrimonio musical y colaborando con músicos, poetas y estudiosos de la tradición oral para conectar música, memoria y literatura.

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En su concierto de esta noche en Cartagena, a las 21:30 horas, actuará acompañada de Pablo Fernando Valarezo Loaiza y Yuri Antonio Cilio Núñez a las percusiones y aerófonos andinos; Rafaela Alejandra Valarezo Laso al acordeón; Giovanny David Tamayo Bastidas a la guitarra y el bandolín; Esteban Fernando Rivera Sánchez al bajo eléctrico; Telmo Fabián Medina Barrazueta al requinto y la guitarra, y Nelson Andrés Enríquez Morales al clarinete. EFE

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