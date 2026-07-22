El IBEX pierde el 0,47 % afectado por las caídas de Iberdrola y Banco Santander

Madrid, 22 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto con una caída del 0,47 % y ha perdido los 19.300 puntos afectada por las caídas de más del 1 % de Iberdrola y Banco Santander tras publicar sus resultados del primer semestre del año.

En la apertura del mercado, el principal índice español, el IBEX 35, ha restado 83 puntos, el 0,47 %, y se ha situado en 19.288,4 puntos.

PUBLICIDAD

El mayor descenso es para Iberdrola, con una caída del 2,65 % a pesar de haber ganando cerca del 22 % más en el primer semestre del año, mientras que Banco Santander se deja el 1,14 % después de mejorar su beneficio un 31,3 % hasta junio. EFE

(Foto) (Vídeo)