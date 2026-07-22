El fútbol uruguayo continúa parado mientras las autoridades analizan los pasos a seguir

Montevideo, 21 jul (EFE).- El fútbol uruguayo continúa parado tras la decisión de la Mutual de jugadores de cesar las actividades luego de un hecho violento ocurrido en un juego de la Segunda División, mientras las autoridades mantienen reuniones analizando los pasos a seguir para la vuelta.

Este martes, el ministro del Interior del país sudamericano, Carlos Negro, se reunió con representantes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

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Allí, según apuntaron desde la mencionada cartera, Negro reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto para erradicar la violencia en los espectáculos deportivos.

Mientras tanto, fuentes de la Mutual destacaron a la Agencia EFE el ánimo que existe por encontrar soluciones a la mencionada problemática.

El pasado fin de semana, el encuentro de la Segunda División Profesional que enfrentó a Rentistas y Cerrito acabó con hechos violentos ocurridos fuera del estadio una vez finalizado el partido.

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De hecho, Rentistas informó tras lo sucedido su decisión de denunciar penal y administrativamente el operativo policial "por las agresiones físicas perpetradas por efectivos policiales" en contra del jugador Jean Martínez.

Añadió que el futbolista "resultó lesionado como consecuencia de dicho accionar de desmedida violencia".

Este hecho está siendo analizado por el Ministerio del Interior y en el encuentro de esta jornada fueron analizado por los participantes.

Tras lo ocurrido, la Mutual anunció el pasado sábado el cese de las actividades, lo que llevó a que no finalizara la actividad tanto de la Segunda División como de la Primera.

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A falta de una jornada para el final, los juegos del Torneo Intermedio que se postergaron fueron Central Español-Cerro Largo, Cerro-Racing, Montevideo City Torque-Danubio y Defensor Sporting-Liverpool.

No obstante, los equipos no detuvieron su actividad internacional y este martes Nacional saltó al campo para enfrentarse al argentino Tigre por la Copa Sudamericana. EFE

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