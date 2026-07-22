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El frente del incendio de Guadalajara más próximo a Soria sigue "estable"

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Soria, 22 jul (EFE).- El incendio forestal en La Mierla (Guadalajara) ha superado en algunos puntos la línea de control prevista en el flanco oeste, con riesgo de avanzar hacia una zona de barrancos y repoblaciones de pinar, mientras que el frente norte, el más próximo a la provincia de Soria, permanece "estable" a entre cinco y siete kilómetros del límite provincial.

Esta ha sido la principal conclusión de la reunión celebrada a primera hora de este miércoles por el Cecopi de Soria, presidido por la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, para analizar la evolución del incendio, que continúa en nivel IGR-2 por la amenaza que representa para las localidades de Retortillo, Barcones, Arenillas y la pedanía de Lumías.

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Aunque el avance del fuego por el flanco oeste no supone por ahora un riesgo directo para la provincia de Soria, durante la jornada está prevista la incorporación de medios aéreos del operativo INFOCAL de Castilla y León para intentar contener su progresión.

Además, debido a la previsión de viento de componente suroeste, desfavorable para la provincia, y la elevada densidad del humo, el Cecopi ha decidido mantener las evacuaciones preventivas de la residencia de mayores Virgen del Prado, en Retortillo, y de la localidad de Barcones, si bien estas medidas podrán modificarse en función de la evolución del fuego.

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De Gregorio ha reiterado que los operativos INFOCAL de Castilla y León e INFOCAM de Castilla-La Mancha mantienen la coordinación en las labores de extinción.

Por otra parte, el incendio registrado este martes en Jaray, en el municipio soriano de Almenar de Soria, permanece perimetrado tras ser controlado poco después de iniciarse, aunque continúan las labores de extinción para eliminar los puntos calientes existentes en su interior. EFE

aal/erbq/crf

(foto) (vídeo)

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