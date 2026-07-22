El CSIC cuenta con un 60% de mujeres en puestos directivos

Madrid, 22 jul (EFE).- Las mujeres ocupan el 60% de los puestos directivos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2025, una cifra que ha aumentado cerca de 14 puntos porcentuales en los últimos tres años, según el informe Mujeres Investigadoras 2026 que elabora la institución.

En los puestos de dirección de los institutos afiliados, sin embargo, las mujeres son menos del 50%: un 39,7%.

El informe refleja una evolución positiva de los indicadores de igualdad de género en este organismo científico público, al tiempo que identifica ámbitos en los que persisten desequilibrios que requieren atención y seguimiento.

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El CSIC mantiene una situación de paridad en el conjunto de su plantilla, con un 50,8% de mujeres.

Las mujeres constituyen el 29,8% del profesorado de investigación, el nivel más alto de la carrera científica, lo que supone un avance significativo respecto a ejercicios anteriores.

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El documento también habla de una mejora del Índice de Techo de Cristal (ITC), indicador que mide las dificultades de las mujeres para acceder a las categorías científicas más altas.

En 2025, el ITC se situaba en 1,30, frente al 1,44 registrado el año anterior, alcanzando el valor más bajo de toda la serie histórica del CSIC, con Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología de Materiales y Ciencia y Tecnología de Alimentos como las áreas en las que menos techo de cristal existe.

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El documento también señala algunos aspectos que deben seguir siendo objeto de análisis en los próximos años. Entre ellos figura la representación femenina en los contratos Ramón y Cajal (el 39,7%), una vía estratégica de incorporación y estabilización del talento investigador, así como la participación de las mujeres en determinadas actividades relacionadas con la transferencia del conocimiento.

En el ámbito de la investigación, el informe señala que las científicas mantienen niveles de productividad científica comparables a los de sus colegas varones, medidos mediante indicadores como sexenios y quinquenios reconocidos; y que son muy activas en la captación de financiación competitiva y en la formación de nuevas generaciones de personal investigador.

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El informe destaca el papel de las investigadoras en la internacionalización de la ciencia. Las mujeres lideraban en 2025 el 42,3% de los proyectos internacionales de excelencia y más de la mitad de los proyectos internacionales de cooperación vigentes en el CSIC. EFE