Dieciséis playas murcianas se adelantan a la nueva ley antitabaco y prohíben fumar

Águilas (Murcia), 22 jul (EFE).- Seis poblaciones costeras de la Región de Murcia tienen espacios sin humo en 16 de sus playas y forman el listado de playas libres de tabaco de esta comunidad, antes de que la prohibición de fumar en estos espacios haya sido incluida en el anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco aprobado por el Consejo de Ministros.

Las últimas incorporaciones son las de las playas Las Delicias, La Colonia, Amarilla y La Higuerica, todas ellas en el término municipal de Águilas, donde hay 28 kilómetros de arenales.

PUBLICIDAD

En la Región de Murcia también está prohibido fumar en las playas de El Rihuete, Bahía Chica, El Castellar, La Reya y Nares en Mazarrón; en una parte de Villananitos en San Pedro del Pinatar; en la playa deportiva del Pescador y en dos espacios de la playa El Castillico, ambas de La Ribera (San Javier), así como en playa Mistral (La Manga, San Javier), La Concha y Las Salinas (Los Alcázares) y La Chapineta (Cartagena).

Desde hace años el programa “Playas sin humo” de la Consejería de Salud tiene como objetivo sensibilizar a la población del perjuicio del consumo del tabaco, el vapeo y del cannabis, así como de los efectos medioambientales de las colillas en las playas. EFE

PUBLICIDAD

adm/cc/aam