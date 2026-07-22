Desarrollan un corazón en un chip para evaluar mejor la respuesta a los fármacos

Barcelona, 22 jul (EFE).- Investigadores de Barcelona han desarrollado un chip integrado en tejido cardíaco vivo que es capaz de reproducir aspectos claves del funcionamiento del corazón, lo que abre la puerta a comprender mejor un fenómeno que obstaculiza el desarrollo de muchos fármacos como es la cardiotoxicidad.

La innovación, recogida en un estudio publicado en la revista Advanced Healthcare Materials, es fruto de la colaboración del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) y de IDIBELL (Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge).

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El chip, generado a partir de células madre humanas, se plantea así como una alternativa para evitar el descarte de fármacos prometedores, según ha explicado el CSIC este miércoles en un comunicado.

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuevos fármacos es el efecto adverso que pueden provocar en el corazón humano, un daño que, en muchos casos, no se detecta hasta llegar a fases avanzadas de los ensayos clínicos.

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En concreto, el equipo de científicos ha desarrollado un "corazón en un chip", una especie de corazón en miniatura para evaluar fármacos.

El dispositivo integra tres tipos de células derivadas de una misma línea de células madre, lo que permite recrear de forma más fiel la estructura y el comportamiento real del tejido vivo.

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El CSIC afirma en la nota que este chip "podría mejorar significativamente la forma en que se evalúa la seguridad de los medicamentos antes de llegar al paciente".

El investigador y coautor del estudio José Yeste ha asegurado que este chip "tiene potencial para reducir la experimentación animal en los ensayos preclínicos, pero también para mejorar la fiabilidad de los modelos, ya que permite trabajar con células humanas".

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El trabajo se enmarca en la apuesta de IDIBELL por la medicina regenerativa y ha contado con la colaboración del IMB-CNM, el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. EFE