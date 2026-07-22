Del Toro: "¿Listo para atacar?, ¿por qué no?

Voiron (Francia), 22 jul (EFE).- El mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates XRG), tercero de la general y maillot blanco de mejor joven del Tour de Francia, mostró su conformidad con su puesto actual y anunció la posibilidad de atacar en las próximas etapas de montaña.

Del Toro se encuentra a 2.19 minutos del segundo puesto que ocupa en la general el belga Remco Evenepoel, y a su vez aventaja en 20 segunsos al francés Paul Seixas, cuarto.

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"Estoy bien, empiezo la tercera semana con mucha ilusión tras la contrarreloj. Ahora tengo ganas de llegar a París y disfrutar de la última semana. Estoy como en la primera semana, disfrutando y esforzándome al máximo cada día. Después de ayer y de las dos primeras semanas, estoy contento de estar en esta posición", explicó el corredor de Ensenada.

Ante las próximas 3 etapas de montaña en los Alpes, el mexicano tratará de acercarse a la segunda plaza, y para ello no descarta la opción atacante.

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"¿Listo para atacar? Sí, ¿por qué no?", concluyó. EFE