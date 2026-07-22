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Confirman en Villamanrique (Sevilla) el segundo caso en humanos de virus del Nilo este año

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Sevilla, 22 jul (EFE).- La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el segundo caso de fiebre del Nilo Occidental (FNO) en humanos en la comunidad autónoma esta temporada, un hombre residente en Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Según ha informado la Junta en un comunicado, el afectado presentó los primeros síntomas el 13 de julio y su caso ha sido confirmado este martes 21 de julio mediante PCR por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

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Se trata de un caso leve identificado de forma activa a través de la vigilancia establecida de casos leves humanos, de acuerdo con el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía.

En consecuencia, la Consejería ha declarado en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) el municipio de Villamanrique de la Condesa por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio.

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Supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Con este, son once los municipios andaluces declarados como área en alerta junto a Pulpí en Almería, Torredonjimeno en Jaén; y Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.

Hasta el momento, se han diagnosticado dos casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa, después de haber realizado estudios de laboratorio a 222 usuarios y despistaje de arbovirosis en 91 pacientes con meningitis víricas y 688 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Tampoco se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 208 aves analizadas. EFE

fcs/pst/jlg

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