Condenan a casi seis años de prisión a los patrones de una patera pese a reconocer que "huyeron de la pobreza"

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a casi seis años de prisión a los patrones de una patera llegada a las costas de Formentera pese a reconocer que eran dos migrantes más que se embarcaron en el viaje "huyendo de la pobreza".

Las partes han alcanzado este miércoles un acuerdo de conformidad y han evitado que se celebrara el juicio que estaba previsto en la Sección Segunda.

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La Fiscalía solicitaba inicialmente que fuesen condenados a un total de diez años de prisión, cinco a cada uno, como supuestos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

No obstante, este martes ha reconocido que los acusados, al patronear la embarcación, se procuraron su propio traslado a territorio europeo con el objetivo de "huir de las duras condiciones de vida y pobreza que sufrían en su país".

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Es por ello que ha rebajado su petición de pena a dos años y diez meses de cárcel para cada uno de ellos, que ambos han aceptado tras reconocer su implicación en los hechos de los que se les acusan.

Según expone la fiscal en su escrito de acusación, la patera arribó a las costas de Formentera en febrero de 2025 con 19 personas a bordo.

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