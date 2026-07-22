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Conciliar puede costarle el negocio a muchos de los 3,4 millones de trabajadores autónomos

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Madrid, 22 jul (EFE).- La conciliación puede llegar a costarle el negocio a muchos de los 3,4 millones de autónomos en España, según un informe elaborado por el colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), que señala que para buena parte de los autónomos la continuidad de su actividad les impide ejercer determinados derechos.

El estudio "El coste oculto de la conciliación en el trabajo autónomo" señala que muchos trabajadores por cuenta propia tienen negocios que dependen directamente de la presencia de su titular y que no pueden redistribuir fácilmente el trabajo ante una ausencia.

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Según el informe, ante una ausencia temporal, el autónomo se enfrenta a dos escenarios igual de costosos, cerrar el negocio, con una pérdida de unos 2.298 euros mensuales, o contratar a un sustituto, con un coste laboral de 1.880 euros al que se suman los gastos de selección y formación, hasta alcanzar los 2.339,90 euros el primer mes.

Una vez superada la fase inicial de adaptación, el margen económico disponible apenas alcanza 417 euros mensuales, cantidad insuficiente para absorber cualquier incidencia adicional o compensar otros gastos asociados al funcionamiento del negocio.

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"En España seguimos hablando de conciliación como si fuera únicamente un derecho laboral, cuando para millones de trabajadores autónomos es, sobre todo, un problema económico", señala en un comunicado el presidente del ICOGAM, Fernando Santiago.

A su juicio, "si cuidar de un hijo, recuperarse de una enfermedad o atender a un familiar supone poner en riesgo tu negocio, la conciliación deja de ser un derecho para convertirse en un lujo".

Para los Gestores Administrativos, esta situación explica por qué muchos autónomos siguen trabajando enfermos, retrasan intervenciones médicas o reducen sus permisos por nacimiento.

Ante esta situación, el ICOGAM propone un modelo homogéneo de ayudas que financie la contratación de sustitutos, amplíe la protección a enfermedad, accidente o cuidado de familiares, y revise el tratamiento fiscal de estas subvenciones. EFE

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