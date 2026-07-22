Espana agencias

Arcadi España, sobre la posición del Tribunal de Cuentas con la amnistía: "Debe dilucidarse en los ámbitos jurídicos"

Guardar
Google icon
Imagen 2ING6I75U5AVHFUIGJ2DYJYXQ4

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha indicado que la posición del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la ley de amnistía es una cuestión que debe "dilucidarse en los ámbitos jurídicos", si bien ha defendido que la medida que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez para favorecer a los encausados por el 'procés' hay que ponerla en "valor" porque "ha funcionado" y ha permitido la "normalización" de la convivencia en Cataluña.

Así ha respondido el ministro en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, al ser cuestionado después de que el órgano fiscalizador haya acordado reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán afecta a los intereses financieros comunitarios.

PUBLICIDAD

Ahora, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado la ley de amnistía inmediatamente y ha pedido a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del 'procés', después del aval del TJUE a la ley de amnistía.

En este sentido, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig han presentado un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea para denunciar a España por el "incumplimiento" de la ley de amnistía tras el pronunciamiento del TJUE.

PUBLICIDAD

"PONER EN VALOR" LA AMNISTÍA

Para el titular de Hacienda, la ley de amnistía aprobada por el Gobierno "ha permitido una normalización en Cataluña" que, en su opinión, ha favorecido "una situación social mucho más de convivencia". "Eso es el elemento que tenemos que poner en valor. Lo demás son cuestiones jurídicas que tienen que dilucidarse en los ámbitos jurídicos", ha resaltado al ser cuestionado por la respuesta del Tribunal de Cuentas.

No obstante, Arcadi España ha insistido en que es "evidente" que la convivencia en Cataluña ha mejorado con la amnistía, "un debate de fondo" al que, a su juicio, no se le da la importancia que le corresponde.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La pesca del salmón tiene los días contados en Asturias: el Principado quiere prohibirla en 2027, pero manteniendo el tradicional ‘campanu’

El declive de la especie ha provocado que las capturas durante esta temporada hayan alcanzado su mínimo histórico

La pesca del salmón tiene los días contados en Asturias: el Principado quiere prohibirla en 2027, pero manteniendo el tradicional ‘campanu’

Científicos lo confirman: un envoltorio hecho con piel de calabaza es mejor para conservar alimentos que los de plástico convencional gracias a sus propiedades únicas

Este nuevo material, desarrollado por un equipo de la Universidad de Kyushu, en Japón, podría transformar el envasado de frutas y verduras al ofrecer una alternativa sostenible al plástico

Científicos lo confirman: un envoltorio hecho con piel de calabaza es mejor para conservar alimentos que los de plástico convencional gracias a sus propiedades únicas

Jugar con tu perro en el patio de casa en verano puede suponerle un riesgo, estas son las recomendaciones de los expertos

No hace falta salir a pasear para que el calor ponga en riesgo a las mascotas este verano. Estos son los consejos de los expertos

Jugar con tu perro en el patio de casa en verano puede suponerle un riesgo, estas son las recomendaciones de los expertos

El verano de Federico y Mary de Dinamarca en Gråsten: paseos a caballo, cisnes, tenis y las postales más idílicas de la familia real

La Casa Real danesa ha compartido nuevas imágenes de las vacaciones de los reyes en su residencia estival, un escenario cargado de tradición donde la familia disfruta de la naturaleza, el deporte y la tranquilidad

El verano de Federico y Mary de Dinamarca en Gråsten: paseos a caballo, cisnes, tenis y las postales más idílicas de la familia real
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

La muerte de un hombre marroquí a manos de la policía italiana desata las protestas y pone en alerta a Meloni y al gobierno de Marruecos

El ‘plan Rufián’ sirve a Feijóo: el PP arrebataría escaños al PSOE en las elecciones generales si Vox se aparta de la lucha en dos provincias

Radiografía del relato de Julio Martínez: qué coincide con la documentación que maneja el juez Calama y dónde empiezan las lagunas de su versión

Una empresa reconoce un despido improcedente tras la paternidad y se expone a la readmisión y salarios de tramitación

ECONOMÍA

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera de ella”

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera de ella”

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de julio

Banco Santander gana 7.328 millones hasta junio en un primer semestre récord marcado por la compra de TSB

DEPORTES

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección