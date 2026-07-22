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Arcadi España espera que el PP "haya reflexionado" y permita aprobar la senda de déficit

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Madrid, 22 jul (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dicho que confía en que el PP "haya reflexionado" y permita con sus votos que el Congreso apruebe mañana jueves la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, que incluye los objetivos de déficit y deuda.

En una entrevista este miércoles en RNE, España ha asegurado que el Gobierno está dando así los primeros pasos para cumplir con el trámite de presentar los presupuestos y ha confiado en que "hayan reflexionado algunos grupos, especialmente el PP, en que 5.000 millones de euros más de margen fiscal es bueno para los ciudadanos".

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La senda que se somete a la validación del Congreso mañana incluye una décima de margen fiscal para las comunidades autónomas, lo que supone que pueden incurrir en un déficit del 0,1 % del PIB en cada año del periodo, el equivalente a un 'colchón' de 5.849 millones para los tres años.

Sin embargo, España ha añadido que el "PP piensa en cómo erosionar al Gobierno en vez de en cómo mejorar la vida de los ciudadanos", por lo que ha pedido que hagan una reflexión sobre si prefieren una derrota al Ejecutivo o 5.000 millones de euros más para sus comunidades autónomas.

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Independientemente de lo que suceda mañana, el ministro de Hacienda ha dicho que el Gobierno está trabajando de forma interna, con cada uno de los ministerios, para presentar en otoño los presupuestos generales del Estado para 2027 y que en septiembre negociará con todos los grupos parlamentarios.

"No me atrevo a poner fecha -para la aprobación de las cuentas en el Consejo de Ministros- porque no la tengo", ha añadido España, al tiempo que ha reconocido que sacarlos adelante será "difícil".

Y es que "no es fácil, nunca lo es", ha dicho, pero ha dejado claro que presentarán los presupuestos y ha pedido a los grupos "que los analicen y los voten, que no estén pensando en otras cosas". EFE

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