Amplían a 13 los medios aéreos para intentar controlar el incendio de El Cerro (Huelva)

Huelva, 22 jul (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha aumentado de cuatro a 13 los medios aéreos desplazados a El Cerro del Andévalo (Huelva), con el fin de intentar controlar el incendio que afecta a un paraje de esta localidad desde anoche.

En sus redes sociales, el Infoca ha informado de que al paraje 'Los Pajares' se han derivado un helicóptero pesado, cuatro semipesados, uno ligero, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

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Por tierra trabajan 120 efectivos, seis autobombas y cuatro buldóceres, además de haberse establecido un Puesta de Mando Avanzado para coordinar el operativo.

Los bomberos trabajan en un terreno de dehesa con mucha población de eucaliptos, encinas y matorral, lo que está favoreciendo la propagación de las llamas, en un incendio que ha obligado a decretar la fase de emergencia, situación operativa 1.

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La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

El 112 ha atendido desde las 20:40 horas de este martes numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el paraje de Los Pajares.

La sala coordinadora de emergencias movilizó de inmediato al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, Policía Local y al Grupo de Emergencias de Andalucía (EMA GREA).

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Durante la madrugada, los trabajos del operativo de EMA Infoca se han centrado en contener la cabeza del incendio, que ha entrado en una zona de gran potencial (dehesas con plantaciones de eucaliptos).

Con maquinaria pesada y equipos de tierra se intenta limitar el crecimiento de los flancos, aunque la intensidad de propagación es alta por masas de eucaliptar y encinar con matorral.

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Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se pide extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.

El incendio está afectando a una zona en la que viven distintas especies de animales en el centro de la provincia de Huelva, como jabalíes, ciervos, zorros, liebres, meloncillos o perdices y, en menor medida, conejos y liebres.

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Es, de hecho, una zona de dehesa de alto valor ecológico, además de ser uno de los lugares de Andalucía en los que se puede asistir en septiembre a ver en vivo la berrea de los ciervos en su apareamiento. EFE

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