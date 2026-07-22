Almeida: la recuperación de las Escuelas Aguirre no es un acto contra el mundo árabe

Madrid, 22 jul (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha reunido con el Consejo de Embajadores Árabes y les ha transmitido que la recuperación del edificio de las Escuelas Aguirre "no es un acto contra Casa Árabe, ni contra el mundo árabe, sino una obligación de preservación patrimonial y de responsabilidad con los ciudadanos de Madrid", según fuentes municipales.

En el encuentro, Almeida les ha expuesto la posición del Ayuntamiento sobre la situación del inmueble, tras anunciar el pasado 29 de junio su intención de recuperar el antiguo edificio de las Escuelas Aguirre, que alberga la Casa Árabe desde hace 20 años, al considerar que presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

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El regidor ha expresado a los embajadores que el compromiso de Madrid con el mundo árabe es "sólido, creciente y se demuestra con hechos, no con retórica", durante el encuentro celebrado en el Palacio de Cibeles.

Asimismo, ha dicho que la crisis de Casa Árabe fue generada "por una gestión irresponsable impuesta por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, no por el Ayuntamiento, que fue el primero en denunciarla y en exigir correcciones".

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La misión de la Liga de los Estados Árabes en Madrid, integrada por 22 Estados, representa oficialmente a la organización ante el Reino de España con el fin de fortalecer el diálogo político, fomentar el intercambio cultural y educativo, y promover la cooperación económica.

El encuentro se produce después de que más de 300 intelectuales de cuarenta países hayan firmado una petición para instar al Ayuntamiento y demás Administraciones competentes a revocar la decisión de desalojar a Casa Árabe el próximo 1 de septiembre.

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La iniciativa, registrada en el Consistorio, ha sido impulsada por la presidenta del Foro Mundial de la Lengua Árabe (FOMLAR), Bahira Abdulatif, de origen iraquí, y ha recabado los apoyos de investigadores, escritores, docentes, traductores, arabistas y creadores de cuarenta países, en su mayoría del mundo árabe.

Entre las figuras de la política y la diplomacia que se han sumado a la solicitud, se encuentran el exministro de Cultura de Jordania Salah Jarrar, el exministro de la Autoridad Nacional Palestina Hisham Ali Abdel Razek y los exembajadores de Palestina Elias Sanbar y Muhammad Amro. EFE

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