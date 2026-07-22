Alicante, Málaga y Baleares lideran la compraventa de viviendas costeras por extranjeros

Madrid, 22 jul (EFE).- Alicante (44,65 %), Málaga (34,30 %) y Baleares (28,89 %) son las zonas costeras españolas con mayor porcentaje de compraventas de viviendas realizadas por extranjeros, en tanto que Lugo (2,48 %), La Coruña (2,80 %) y Pontevedra (3,36 %) registran las cifras más bajas.

Con respecto a los precios, la Costa del Sol es la zona donde más se han encarecido en solo un lustro, un 73,14 %, seguida de las islas Baleares, con un 65,04 % y de la Costa Blanca, con un 46,60 %, según un informe publicado este miércoles por el portal inmobiliario Pisos.com con los datos más recientes del Colegio de Registradores de Vivienda.

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Para el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, la correlación entre inversión extranjera y la subida de los precios "sigue siendo muy robusta en el arco mediterráneo", pero el capital foráneo también se ha ampliado hacia litorales que antes eran prácticamente desconocidos para ese perfil de comprador.

En concreto, los datos muestran que en Pontevedra el porcentaje de compraventas por parte de extranjeros ha pasado en solo cinco años del 0,71 % al 3,36 %, un incremento del 373,24 %.

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Le siguen Asturias (del 2,12 % al 6,89 %); Lugo (del 0,81 % al 2,48 %); La Coruña (del 1,18 % al 2,80 %); Cantabria (del 2,47 % al 3,9 7 %) y Barcelona, cuyas costas del Maresme y el Garraf han visto crecer la presencia foránea un 78,51 % en el mismo periodo.

Por el contrario, Santa Cruz de Tenerife es la única provincia costera en la que el porcentaje de compraventas protagonizadas por extranjeros ha descendido, pasando del 26,79 % al 26,05 %. EFE

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