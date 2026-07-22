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0-3. Tigre aplasta a Nacional y pone un pie en los octavos de final

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Montevideo, 21 jul (EFE).- El Tigre argentino goleó este martes al Nacional uruguayo el Gran Parque Central de Montevideo por 0-3 y encarriló la eliminatoria hacia los octavos de final por la Copa Sudamericana.

Los visitantes empezaron con todo y consiguieron anotar en el arranque del encuentro. Con tan solo dos minutos de partido disputados, Gonzalo Martínez mandó un tiro libre hacia Alan Barrionuevo que, tras cabecear, encontró solo a Jalil Elías para poner el 0-1.

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El guion tras el gol fue el esperable. En su afán por igualar el marcador, el conjunto tricolor adelantó sus líneas tratando de arrinconar a Tigre y buscó a balón parado la igualada. Por su parte, la escuadra argentina optó por replegarse y apostar por transiciones rápidas al contragolpe.

En el minuto 30, los de Diego Dabove tuvieron así su mejor opción de ampliar la ventaja inicial, pero el remate de Nacho Russo se fue afuera.

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Sin embargo, la fortuna le sonrió a este al filo del descanso. Ya en el tiempo de descuento de la primera mitad, el jugador recibió el balón en el vértice del área, generó el espacio necesario y, con un potente derechazo ajustado al segundo palo, estableció el 0-2 a favor de la hinchada argentina.

Ya en la segunda parte, el técnico tricolor realizó tres variantes en el arranque para intentar recortar distancias, pero el partido se le volvió aún mas en contra. Los tricolores se quedaron con uno menos después de que Bruno Zuculini -amonestado en la primera mitad- hiciese una falta y viese la segunda amarilla.

Los argentinos dominaron entonces el resto del partido con paciencia mientras que Nacional, falto de ideas, no encontró el camino cuando llegaba al último tercio de campo.

De nuevo en el tiempo adicional Tigre anotó y logró cerrar el partido. Los visitantes tocaban cerca del área uruguaya y Elías Cabrera encontró el hueco para lanzar un potente remate de zurda desde fuera del área para marcar el tercer y definitivo gol.

De esta manera, la eliminatoria queda pendiente de resolver para el partido de vuelta, que se disputará el próximo martes en el Estadio José Dellagiovanna, donde Tigre buscará mantener el resultado global y Nacional adelantarse rápido para mantenerse vivo en la llave.

El ganador de esta serie será el rival de Montevideo City Torque en los octavos de final de la Copa Sudamericana. EFE

(foto)

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