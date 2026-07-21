Tellado pregunta ante quién intercedió Zapatero para el préstamo del Gobierno a Plus Ultra

Melilla, 21 jul (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido que se esclarezca quién, desde el Gobierno, autorizó el préstamo a la aerolínea Plus Ultra después de que el empresario Julio Martínez haya ratificado ante la Audiencia Nacional su versión sobre la participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Tellado, durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Melilla, ha afirmado que el hecho de que este martes haya “empezado a cantar La Traviata” Julio Martínez, considerado el ‘testaferro’ del expresidente, es un punto de inflexión en la investigación del caso Plus Ultra.

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“Julito Martínez ha confirmado todo lo que sabe y ha dejado a Zapatero ya sin su última trinchera. Se acabó, porque ya no es solo la Policía Judicial o Anticorrupción, es su amigo, su compinche, quien está confesando y le está delatando”, ha dicho el secretario general del PP, convencido de que Zapatero “es ya historia”.

En opinión de Tellado, la operación por la que el Gobierno concedió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021 a Plus Ultra acabará revelando todas las responsabilidades políticas: “Todo acabará por saberse”, ha dicho tras señalar que Zapatero “y sus discípulos inmorales llevaban días temblando por lo que podría salir de la declaración de este señor”.

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El número dos del PP ha preguntado “¿ante quién intercedió Zapatero para que el Gobierno diera 53 millones a Plus Ultra?”. “¿A quién llamó?, ¿llamó a Ábalos, a Bolaños o a Pedro Sánchez?, ¿quién se sentó al otro lado de la mesa para desbloquear el rescate de Plus Ultra?, ¿quién dio la orden de aprobar esa operación con la que Zapatero se forró, según la confesión de su mejor amigo?”, ha preguntado.

Julio Martínez, considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de una trama de influencias para conseguir dicho préstamo, ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional durante unas cuatro horas tras prometer en un escrito "colaborar" en la causa.

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Un escrito que Martínez, con quien Zapatero reconoció tener una relación de amistad, ha ratificado ante el juez José Luis Calama, a quien ha confirmado el cobro del 1 por ciento del préstamo público (unos 530.000 euros), abonado por la aerolínea en diferentes plazos a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda, según informan a EFE fuentes jurídicas. EFE

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