Seixas: "Contento con la crono, estoy donde debo estar"

Évian-les-Bains (Francia), 21 jul (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon), cuarto en la contrarreloj disputada este martes entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, se mostró "contento" con su actuación y remarcó lo peligroso que había sido el descenso del puerto.

"El descenso fue quizás un poco peligroso para una contrarreloj. Creo que todos salimos bastante bien parados. No hubo caídas. Bueno, salvo Florian Lipowitz, pero eso no fue en el descenso. Es una verdadera lástima que se haya visto obligado a abandonar la carrera. Otro gran ciclista que tiene que dejarla", dijo Seixas, también cuarto en la general.

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El ciclista lionés, de 19 años, remarcó que el abandono de Lipowitz, quien marchaba quinto en la general, "siempre es un momento muy triste, pero hay que seguir adelante".

"Ha sido un día bastante duro para mí. Di lo mejor de mí y estoy donde debo estar. Estoy contento y optimista ante lo que queda de Tour", concluyó. EFE

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