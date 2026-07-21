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Mónica García dice que en el caso Zapatero se necesitan "pruebas" y no "un juicio paralelo" y "social"

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que necesita "pruebas" sobre los delitos de los que se acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y no "un juicio paralelo social".

La también dirigente de Más Madrid ha criticado que en España se está dejando de valorar los hechos para hablar de "declaraciones" o "informes" y ha advertido que rechazan entrar a enjuiciar los datos que se conocen hasta ahora de la investigación hasta que el expresidente socialista no se pronuncie, según ha explicado en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

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Del mismo modo, ha exigido a Zapatero que dé las explicaciones necesarias para saber "realmente qué es lo que ha pasado". También ha afirmado que los "hechos" que se conocen, "no son solamente feos, sino que son complicados de explicar". Pero ha advertido: "Yo ni confío ni dejo de confiar hasta que no tenga las pruebas que confirmen lo que ahora mismo es".

Por otro lado, ha destacado que le "gustaría" confiar en "la justicia" y en que a "cada una de las personas" se les va a garantizar "un juicio justo con pruebas" que sean "verídicas" y "realmente contundentes" para que si tienen que juzgar, en este caso, a Zapatero "que le juzguen".

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Sobre el rescate de Plus Ultra que investiga la Justicia y por el que imputa a Zapatero presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, ha aseverado que durante la pandemia se rescató a más aerolíneas con un préstamo del que ya se ha devuelto "casi todo".

Y ha destacado que este tipo de procesos tienen que superar requerimientos jurídicos y técnicos que no puede saltarse el Consejo de Ministros. "Y eso es lo que puedo tener la certeza. Hasta aquí no tengo nada más que decir"; ha zanjado García.

La ministra ha mencionado también la "vinculación política" que existe con Zapatero para el electorado progresista "que nada tiene que ver con las actividades privadas" que ha desarrollado como expresidente. "Seguramente generaron unas expectativas de que el señor Zapatero iba a ser diferente que el resto de los de los expresidentes. Dicho esto, tiene que dar todas las explicaciones", ha añadido.

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EuropaPress

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