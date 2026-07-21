Espana agencias

Mikel Merino: "Ver la Plaza de Toros (de Pamplona) cantando mi nombre es lo más grande"

Guardar
Google icon

Pamplona, 21 jul (EFE).- El navarro Mikel Merino, uno de los jugadores destacados en la consecución de la Copa del Mundo 2026 por España, aseguró no haber asimilado “todavía” el título y dijo que lo más grande ha sido ver la Plaza de Toros de Pamplona cantando su nombre

La presidenta de Navarra, María Chivite, recibió este martes en el Palacio de Navarra al futbolista y al psicólogo deportivo Javier López Vallejo. Merino, autor de dos goles en el torneo, ha compartido sus emociones tras la gesta, dijo que el cariño de su tierra es "impagable".

PUBLICIDAD

El jugador navarro confesó que todavía no asimila al 100% lo conseguido. "Parece que estás en una película, cuando estás en el campo te estás dando cuenta de que estás jugando por una final de un Mundial contra Argentina", explicó. Según Merino, la verdadera dimensión del logro se percibe "cuando pasan los días, cuando pasan las semanas, de lo que has conseguido".

Merino destacó que, aunque ganar un mundial es "algo único y espectacular", el cariño de la gente de su tierra y su familia "es también impagable". El futbolista se siente un "afortunado" y un "privilegiado" por haber podido vivir ambas cosas.

PUBLICIDAD

Relató la emoción que sintió al ver los vídeos de las celebraciones en Pamplona mientras estaba concentrado. "Ojalá pudiera duplicarme, ¿no? Para vivirlo en los dos sitios", comentó. Para él, ver a su ciudad en fiestas y la efusividad de la gente fue muy especial.

Uno de los momentos más significativos fue ver la plaza de toros cantando su nombre: "es algo que para un Navarro o alguien de Pamplona es lo más grande". Estas muestras de afecto, afirmó, hicieron que mereciera la pena perderse las fiestas de San Fermín, unas fiestas que le "encantan" y le "representan mucho”

A pesar de la ausencia, Merino tuvo un gesto con sus fiestas, los Sanfermines. Tras su gol ante Bélgica, y al ver que una cámara le enfocaba, decidió hacer un guiño a su tierra: "Se me olvidó el pañuelo para levantarlo en el gol, pues toca demostrarles a todos en Navarra que no me olvido de mis fiestas". Sobre la posibilidad de lanzar el chupinazo, reveló que le "encantaría vivir la experiencia, pero encanta estar en pañuelo y la faja como sea”.

Preguntado por sus goles, el navarro explicó que ha hecho una clasificación personal, situando en primer lugar el que marcó contra Alemania, en la Eurocopa de 2024, "por lo que significó" para él y su familia y por el minuto en que se produjo. Después, sitúa el de Portugal y el de cuartos de final en Los Ángeles ante Bélgica.

Con la Copa del Rey, la Eurocopa y el Mundial en su palmarés, Merino no ocultó su ambición. "Somos ambiciosos, acabamos de ganar un mundial, pero ya estoy pendiente de que me queda la Champions", afirmó con determinación, añadiendo que "ojalá pueda ser el año que viene". EFE

le-fc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas

Hasta el 12 de julio han ardido 61.163 hectáreas de superficie forestal, un 52% más que la media de la última década para esas fechas

Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas

Javier Ruiz abandonará RTVE para tomar protagonismo en La Séptima: termina su etapa en ‘Mañaneros 360′ por un rol más allá del de presentador

El presentador ya habló con José Miguel Contreras sobre su participación en el canal que el grupo Prisa estudió lanzar en un primer momento

Javier Ruiz abandonará RTVE para tomar protagonismo en La Séptima: termina su etapa en ‘Mañaneros 360′ por un rol más allá del de presentador

Sale a la luz la herencia de 1,6 millones de euros de la duquesa de Kent: el único testamento público de los Windsor sorprende con una excepción histórica

Desde 1910, las últimas voluntades de los miembros de la familia real británica permanecen custodiadas bajo llave por el Tribunal Superior

Sale a la luz la herencia de 1,6 millones de euros de la duquesa de Kent: el único testamento público de los Windsor sorprende con una excepción histórica

Kira Miró y Salva Reina llevan por primera vez su relación a la ficción en su sexta película juntos: “Mientras más tiempo pasamos el uno con el otro, mejor”

Los actores, que vuelven a compartir pantalla en ‘Tres de más’, aseguran que trabajar en pareja nunca les ha supuesto un problema: “Nos conocemos, nos respetamos y nos sumamos”

Kira Miró y Salva Reina llevan por primera vez su relación a la ficción en su sexta película juntos: “Mientras más tiempo pasamos el uno con el otro, mejor”

Un estudio lo confirma: el humo de los incendios puede provocar alteraciones en el desarrollo del feto

La investigación alerta de que la contaminación generada puede tener consecuencias para la salud de las mujeres embarazadas

Un estudio lo confirma: el humo de los incendios puede provocar alteraciones en el desarrollo del feto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

La Armada suma un nuevo avance en su programa de fragatas: la F113 se construye con siete meses de adelanto y las cuatro unidades progresan

El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia”

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Julio Martínez Martínez admite que Análisis Relevante siguió pagando a las hijas de Zapatero aunque su empresa dejó de prestar servicios en 2022

ECONOMÍA

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

Los propietarios de zonas tensionadas esquivan el control de precios y se pasan al alquiler de temporada

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

DEPORTES

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles