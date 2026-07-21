Mikel Merino desata la euforia en Pamplona en el homenaje a los campeones del Mundial

Pamplona, 21 jul (EFE).- El campeón del mundo Mikel Merino y el psicólogo deportivo de la selección nacional Javier López Vallejo han sido recibidos este martes por la presidenta de Navarra, María Chivite, en el Palacio de Navarra, en un acto que desatado la euforia en Pamplona.

Mikel Merino aseguró no tener nada preparado, pero comenzó dando las gracias por un logro que ha calificó como "algo único".

El futbolista destacó el apoyo recibido por parte de familiares y de toda la afición. "Me siento un privilegiado de estar aquí", ha confesado, agradeciendo el homenaje y el poder "representar los valores de esta sociedad", como "la fuerza, la entrega, el respeto y esa 'rashmia' navarra". “Ni en mis mejores sueños podía haber pensado en ser el representante de de Navarra de esta manera", agregó.

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Por su parte, la jefa del Ejecutivo ha destacado que ganar un Mundial es "probablemente lo más grande que un deportista puede lograr", a lo que el jugador ha añadido sentirse “muy orgulloso de poder representar a toda Navarra de la mejor manera posible”.

La recepción, que comenzó pasadas las 18:45 horas, sirvió para homenajear a los integrantes navarros de la selección española tras proclamarse campeones.

El acto finalizó sobre las 19:15 horas con un saludo desde el balcón del Palacio de Navarra, donde decenas de aficionados se congregaban en la Plaza del Castillo para aclamar a sus ídolos. Entre cánticos de "campeones, campeones", un emocionado Mikel Merino gritó "¡Viva San Fermín, Gora San Fermín!".

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Junto a Javi Martínez, campeón del mundo en 2010, añadió: "Me siento muy orgulloso de ser navarro y de representaros a todos de la mejor manera posible. Gracias por el cariño y el apoyo que dais".

En el Salón del Trono, la presidenta Chivite ha dirigido unas palabras a los homenajeados, a quienes dio la "enhorabuena y muchas gracias" en nombre de toda Navarra. Destacó que ganar un mundial es "probablemente lo más grande que un deportista puede lograr en su carrera". Subrayó que la victoria se debe al "trabajo colectivo", afirmando que el equipo es un ejemplo de que "unidos somos más fuertes".

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Chivite puso en valor el papel de los navarros en la selección, recordando que ya son cuatro los que han ganado un mundial, con la presencia de Javi Martínez en el acto. También ha tenido un recuerdo para Nico Williams, ausente en la recepción.

La presidenta expresó su deseo de "poder traer a la selección española a Navarra" para que reciba el aplauso de la afición y bromeó con no tener que esperar otros 16 años para la siguiente victoria.

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“La afición, que no solo recibe alegrías, sino que también da apoyo. Por cierto, la inmensa mayoría, de manera absolutamente pacífica como debe ser. En el deporte, ni dentro ni fuera, la violencia o el enfrentamiento personal tienen cabida”, afirmó dos días después de la agresión sufrida por un grupo de militares que veía en un bar de Berriozar el partido de la final del Mundial cuando fueron atacados por un grupo de encapuchados, que esgrimieron barras y porras extensibles.

La presidenta también reconoció las "labores menos visibles, pero igual de necesarias" de Javier López Vallejo en la construcción de la fortaleza mental del equipo. Señaló que "la presión, la resiliencia, la templanza" son cuestiones clave que se han trabajado muy bien. Para Chivite, la selección española es un ejemplo de "audacia, eficacia y calidad", el equipo de las tres 'T': "trabajo, talento y triunfo".

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Mikel Merino, por su parte, ha asegurado no tener nada preparado, pero comenzó dando las gracias por un logro que ha calificó como "algo único". El futbolista destacó el apoyo recibido por parte de familiares y de toda la afición. "Me siento un privilegiado de estar aquí", ha confesado, agradeciendo el homenaje y el poder "representar los valores de esta sociedad", como "la fuerza, la entrega, el respeto y esa 'rashmia' navarra". “Ni en mis mejores sueños podía haber pensado en ser el representante de de Navarra de esta manera", agregó.

Finalmente, el psicólogo deportivo Javier López Vallejo agradeció el reconocimiento institucional y afirmó sentirse "superorgulloso" de ser uno de "los mejores embajadores posibles de Navarra".

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Defendió que, más allá de los triunfos, "lo que permanece son los valores que los hacen posible". López Vallejo definió al equipo campeón como "un grupo de 26 amigos" y concluyó que, aunque como selección quizás no fueran los mejores, "como equipo, la verdad que no había ningún equipo mejor que ellos". EFE

le.fc