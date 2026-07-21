Melih Mahmutolu renueva por un año y afrontará su 14ª temporada en el Fenerbahçe

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- El Fenerbahçe anunció este martes la renovación por un año de Melih Mahmutoglu, capitán y uno de sus jugadores más laureados, que afrontará a las ordenes de Sarunas Jasikevicius su decimocuarta temporada vistiendo la camiseta del club turco.

"Nuestro equipo de baloncesto masculino ha llegado a un nuevo acuerdo de un año con nuestro capitán Melih Mahmutoğlu", anunció el club en un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

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El escolta turco (191 cm) llegó al Fenerbahçe en el verano de 2013 procedente del Erdemirspor. Desde entonces, ha encadenado de forma ininterrumpida trece temporadas en las que ha conquistado un total de veinte títulos: 2 Euroligas, 8 campeonatos de liga, 6 Copas de Turquía y 4 Supercopas de Turquía.

A sus 36 años, Mahmutoglu es el jugador más longevo en la historia de la entidad. Ha disputado 241 partidos de la Euroliga a lo largo de su carrera, todos ellos con el Fenerbahçe, y es el líder histórico del club en partidos jugados y el quinto en triples encestados con 229.

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Además, bajo la disciplina de la entidad turca, el escolta ha disputado un total de ocho fases finales de la máxima competición continental, en la que ha anotado 1.017 puntos a lo largo de su carrera.

La temporada pasada anotó un total de 15 puntos en minutos limitados a lo largo de siete partidos de la Euroliga. Además, aportó 7,4 puntos con un 41,6 % de acierto en tiros de tres puntos en 35 partidos de la Liga turca, lo que ayudó al club a ganar el campeonato.

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Mahmutoglu comenzó su carrera en el Anadolu Efes. También jugó en el Pertevniyal de Estambul, el Darussafaka, el Galatasaray, el Antalya BB y el Erdermirspor antes de fichar por el Fenerbahçe, en el que se ha convertido en una leyenda. EFE