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Las leyes del tabaco y de los medicamentos llegan a la mesa del Consejo de Ministros

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Madrid, 21 jul (EFE).- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de la ley de los medicamentos y productos farmacéuticos, que permite a enfermeros y fisioterapeutas prescribir fármacos, y el del tabaco, que amplía los espacios sin humo y endurece la legislación para vapeadores y otros dispositivos.

Antes del parón estival, el Ministerio de Sanidad quiere aprobar los dos textos en segunda vuelta para iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso, con la intención de que puedan aprobarse antes de finalizar esta legislatura, una vez que se han recogido las aportaciones del periodo de consulta.

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La nueva ley del tabaco, aprobada el pasado mes de septiembre en primera vuelta y que reforma la de 2005, somete a los nuevos productos como cigarrillos electrónicos o vapeadores a las mismas restricciones legales que el tabaco convencional, amplía los espacios sin humo y prohíbe el consumo de estos productos entre menores, no solo la venta.

El ministerio que dirige Mónica García ya impulsó el real decreto para prohibir los sabores característicos en cigarrillos electrónicos y endurecer el etiquetado, permitiendo solo el sabor a tabaco para reducir su atractivo en jóvenes, pero con esta reforma legal tiene el objetivo de ir más allá.

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La nueva norma afectará al cigarrillo electrónico, con y sin nicotina, las bolsas de nicotina para uso oral, productos a base de hierbas como 'shishas' y dispositivos de productos calentados.

Sanidad ya anunció su determinación de ampliar los espacios libres de humo, con la prohibición de fumar y vapear en terrazas de hostelería, estaciones de transporte como marquesinas; espectáculos y conciertos al aire libre; vehículos de transporte con conductor (por ser lugares de trabajo); o piscinas, medidas no exentas de polémica cuando fueron dadas a conocer.

Para proteger a los menores, se prohíbe la venta de dispositivos de vapeo o similares y, por primera vez, su consumo, con multas de 100 euros que deberán asumir sus padres o tutores en caso de infracción.

 Tras su paso por el Consejo de Estado y las propuestas de colectivos del sector, vuelve en segunda vuelta al Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley de los medicamentos y productos farmacéuticos, cuyo texto inicial ampliaba las competencias de prescripción a otros profesionales sanitarios como enfermeras y fisioterapeutas, y que los farmacéuticos sustituyeran fármacos por otros equivalentes cuando haya problemas de suministro.

La actualización de las funciones de los profesionales, con una mejor coordinación entre quienes prescriben los tratamientos y quienes los dispensan, es uno de los elementos fundamentales que persigue la futura ley, que busca acelerar los tiempos de financiación pública de los medicamentos (un máximo de 180 días) y la entrada más rápida de los fármacos genéricos y biosimilares en el sistema para ahorrar recursos que puedan reinvertirse en otras áreas.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explicó el pasado 25 de junio en la Comisión de Sanidad del Congreso que el nuevo texto recogerá cambios en el sistema de precios que proponía el primer documento que se aprobó el año pasado y que fue la parte más cuestionada.

Adelantó que se incluirá ahora un sistema de precios dinámicos, que permite que el medicamento genérico -que tiene menos margen de beneficio- baje de precio a medida que va aumentando el volumen de dispensación. EFE

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