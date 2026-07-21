Guillén: "Soy muy optimista para que Pogacar venga a la Vuelta, pero decidirá el equipo"

Évian-les-Bains (Francia), 21 jul (EFE).- Javier Guillén, director de la Vuelta a España, se mostró "muy optimista" para contar con la presencia del esloveno Tadej Pogacar en la próxima edición de la carrera, en la que, en materia de dopaje, se cumplirá con el reglamento en vigor y "lo que determine la UCI y la ITA".

"Ójala que podamos contar con Tadej Pogacar. Al príncipe Alberto de Mónaco le dijo que le gustaría correr la Vuelta, pero se lo preguntó el príncipe y contestó así. El equipo dice que lo decidirá después del Tour. Yo soy muy optimista para que venga a la Vuelta, pero hay que esperar. Tiene que venir a rematar las tres grandes", señaló en Eurosport Javier Guillén.

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Preguntado por los controles antidopaje que se han efectuado en el Tour en los últimos días, algunos de madrugada, Guillén aseguró que la Vuelta cumplirá con las normas establecidas al respecto.

"Estamos al tanto de los medios que hay que poner, sabemos que el ganador de la etapa y el líder de la general tienen que pasar los controles reglamentarios. Los demás controles los determina la UCI con la ITA, y ahí estamos al margen. Es una cuestión de mantener la independencia entre corredores, equipos y organización", explicó.

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Guillén también se refirió a los efectos del calor sobre el pelotón, afirmando que se trata de un factor intrínseco al ciclismo.

"El calor forma parte de este deporte. Pogacar dijo algo respetable, que no pondría carreras en julio, pero dijo que no es un debate para ahora. El mes de julio es el Tour y el Tour es julio. Este deporte está situado en estas fechas porque son las que dan las audiencias, y nosotros vivimos de esas audiencias", subrayó.

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Para Guillén resulta clave "mejorar las técnicas para combatir el calor".

"Los sistemas de hidratación han cambiado, los equipos toman medidas y la UCI abre la mano para avituallar en más espacios. Hay que trabajar en estos aspectos y no en cambiar las costumbres", destacó.

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El director de la Vuelta a España, en espera de la decisión de Pogacar y el UAE, confirmó para la edición de 2026 a corredores como Primoz Roglic, Carlos Rodríguez, Joao Almeida y Wout Van Aert. EFE